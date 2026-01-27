Yeni Şafak
Spor giyim devi Puma 1,5 milyar euroya satılıyor

13:4027/01/2026, Salı
Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma, satılıyor. Çinli Anta Sports, 1,5 milyar euro karşılığında Puma'nın en büyük hissedarı oluyor.

Çinli spor giyim şirketi Anta Sports, Alman spor devi Puma'nın çoğunluk hissesini satın alacağını açıkladı. Anta Sports tarafından yapılan açıklamada, Çinli şirketin Fransız Pinault ailesine ait yatırım şirketi Artemis ile Puma'nın yüzde 29,06 hissesini toplamda 1,51 milyar euroya satın almak için anlaşmaya vardığı belirtildi.

HİSSE BAŞINA 35 EURO TEKLİF

Anta Sports, söz konusu pay için hisse başına 35 euro teklif ederken bu rakam, Alman borsasında işlem gören Puma'nın 26 Ocak’taki kapanış fiyatının yüzde 62 üzerine denk geliyor.

DENETİM KURULUNDA YER ALACAK

Anta Sports’un söz konusu satın alma tamamlandıktan sonra Puma'nın denetim kurulunda yer almayı planladığı belirtilerek, satın almanın Puma'nın uluslararası rekabet gücünü artırabileceği ve marka bilinirliğini genişletebileceği ifade edildi.

Batılı markaları satın alma konusunda deneyimli olan Anta Sports, 2019’da Wilson ve Salomon gibi markaların sahibi olan Amer Sports'u satın almak için de bir konsorsiyuma liderlik etmişti.



