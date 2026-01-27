Spor giyim devi Puma 1,5 milyar euroya satılıyor

Çinli spor giyim şirketi Anta Sports, Alman spor devi Puma'nın çoğunluk hissesini satın alacağını açıkladı. Anta Sports tarafından yapılan açıklamada, Çinli şirketin Fransız Pinault ailesine ait yatırım şirketi Artemis ile Puma'nın yüzde 29,06 hissesini toplamda 1,51 milyar euroya satın almak için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Batılı markaları satın alma konusunda deneyimli olan Anta Sports, 2019’da Wilson ve Salomon gibi markaların sahibi olan Amer Sports'u satın almak için de bir konsorsiyuma liderlik etmişti.