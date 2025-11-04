'Az hasarlı' evler emsallerine oranla yüzde 30 daha az fiyata satılıyor

"Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor"





Hasar ibaresinin fiyatları yüzde 30 oranında etkilediğini belirten DAİMFED Emlak ve Gayrimenkul İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, daha sonra şunları söyledi:





"Binalarda hasar durumu fiyatları 3’te 1 etkiledi. 3 yaşında yeni bina ‘Az hasarlı’ dahi olsa emsallerine oranla yüzde 30 daha az fiyata satılıyor. Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor ancak vatandaşlar hiçbir şekilde korkmamalı. Hasarsız bina ile ‘Az hasarlı’ bina aslında aynı. Hasarlı damgası yemiş olması sadece rakamı düşüren bir ayrıntı. Eğer bina gerçekten oturulmayacak durumda olsa ‘Hasarlı’ denilerek yıkım işlemi yapılırdı."