Maaş zamları yüz güldürdü: Emekliler memnun

SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 42,35, memur emeklilerine yüzde 41,69’luk zam, milyonlarca emekliyi memnun etti. Kadir Engin (78): Maaşıma 1600 lira zam geldi. Bizleri mağdur etmiyorlar. Nazım Aydın (54): Tüp, yağ kuyruklarını insanlar çok çabuk unuttu. Sağ olsun hükümetimiz. İskender Seferi (87): Bu zam ve ikramiye (1100 liralık bayram ikramiyesi) bize çok güzel bir müjde oldu.
Haziran ayı enflasyon verilerinin önceki gün açıklanması ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam netlik kazandı. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 42.35, emekli memur aylıklarına da yüzde 41.69 zam yapılacak. 1.100 liralık Kurban Bayramı ikramiyesi de emeklilerin hesaplarına yatmaya devam ediyor. Yeni Şafak olarak, emeklilere zam ve ikramiyeler hakkında ne düşündüklerini sorduk.
BİZİ RAHATLATACAK
Kadri Engin (78): Emekli maaşıma 1600 lira zam geldi. Allah devletimizden, devletimizin başındakilerden razı olsun. Bu zam oranı bizleri epey rahatlatacak. Enflasyona ve yüksek zam oranlarına rağmen bizleri mağdur etmiyorlar.
Nazım Aydın (54): Şu memlekette ne iktidarlar gördük, çok zor günlerden geçtik. Tüp, yağ kuyrukları bekledik. Bu günleri insanlar çok çabuk unuttu. Sağ olsun hükümetimiz emekli maaşlarına yaptığı zamlarla enflasyona bizi ezdirmiyor.
REKLAM
GEÇMİŞİ UNUTMADIK
İskender Seferi (87): Yapılan zamlardan dolayı çok mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Devlet büyüklerimizin hakkını ödeyemeyiz. Geçmişte çok zorlu günler geçirdik. O yüzden devletimizin her zaman yanındayız. Bu zam ve ikramiye bize bayram öncesi çok güzel bir müjde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.
Üzeyir Şenol (57): Benim jenerasyonum zorlu günlerin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Biz ekmek almak için bile sıraya girerdik. Hamdolsun, devletimiz ülkemizi çok güzel yerlere getirdi. Global olarak yaşanan bu ekonomik sıkıntıda devletimiz üstüne düşeni yaptı. Emekliler de bu zamlardan faydalanan kesim oldu.