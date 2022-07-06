Ekonomi Maaş zamları yüz güldürdü Emekliler memnun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maaş zamları yüz güldürdü: Emekliler memnun

SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 42,35, memur emeklilerine yüzde 41,69’luk zam, milyonlarca emekliyi memnun etti. Kadir Engin (78): Maaşıma 1600 lira zam geldi. Bizleri mağdur etmiyorlar. Nazım Aydın (54): Tüp, yağ kuyruklarını insanlar çok çabuk unuttu. Sağ olsun hükümetimiz. İskender Seferi (87): Bu zam ve ikramiye (1100 liralık bayram ikramiyesi) bize çok güzel bir müjde oldu.

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Saliha Engin Yeni Şafak
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yüzleri güldürdü
Üzeyir Şenol

Haziran ayı enflasyon verilerinin önceki gün açıklanması ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam netlik kazandı. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 42.35, emekli memur aylıklarına da yüzde 41.69 zam yapılacak. 1.100 liralık Kurban Bayramı ikramiyesi de emeklilerin hesaplarına yatmaya devam ediyor. Yeni Şafak olarak, emeklilere zam ve ikramiyeler hakkında ne düşündüklerini sorduk.

Kadir Engin
Kadir Engin

BİZİ RAHATLATACAK

Kadri Engin (78): Emekli maaşıma 1600 lira zam geldi. Allah devletimizden, devletimizin başındakilerden razı olsun. Bu zam oranı bizleri epey rahatlatacak. Enflasyona ve yüksek zam oranlarına rağmen bizleri mağdur etmiyorlar.

Nazım Aydın
Nazım Aydın

Nazım Aydın (54): Şu memlekette ne iktidarlar gördük, çok zor günlerden geçtik. Tüp, yağ kuyrukları bekledik. Bu günleri insanlar çok çabuk unuttu. Sağ olsun hükümetimiz emekli maaşlarına yaptığı zamlarla enflasyona bizi ezdirmiyor.

İskender Seferi
İskender Seferi

GEÇMİŞİ UNUTMADIK

İskender Seferi (87): Yapılan zamlardan dolayı çok mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Devlet büyüklerimizin hakkını ödeyemeyiz. Geçmişte çok zorlu günler geçirdik. O yüzden devletimizin her zaman yanındayız. Bu zam ve ikramiye bize bayram öncesi çok güzel bir müjde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.

Üzeyir Şenol (57): Benim jenerasyonum zorlu günlerin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Biz ekmek almak için bile sıraya girerdik. Hamdolsun, devletimiz ülkemizi çok güzel yerlere getirdi. Global olarak yaşanan bu ekonomik sıkıntıda devletimiz üstüne düşeni yaptı. Emekliler de bu zamlardan faydalanan kesim oldu.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL
EKONOMİ
En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL

Bayram ikramiyesine zam olacak mı? Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme, hesaplamalar başladı
FOTOĞRAF 11
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Hükümetin bu iki düzenlemeden önceki gündem başlığını ise çalışanlara ve emeklilere temmuzda yapılacak artışlar oluşturuyor.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının teknik heyetleri enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı belirtiliyor. AK Parti yönetimi de hem asgari ücrete ara zam konusunda hem de sabit gelirliler ve emekli maaşlarının artışı konusundaki görüşlerini ilgili bakanlara iletti.
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kaynakları, tüm şartların zorlanarak, başta emekliler olmak üzere dar gelirlilere yönelik adım atılması gerektiğini dile getirdi. Milletvekillerine bu yönde bazı hazırlıklar olduğu ve temmuz ayında 'Emeklilere çok memnun olacakları' bir artış yapılacağı bilgisi verildi.
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Asgari ücrete 'enflasyon farkı' oranında bir ara zam yapılmasının da masada olduğu belirtildi. Ancak asgari ücretle ilgili yasal bir düzenleme yapmak yerine, işverenlerin kendileri inisiyatif kullanarak çalışanlarla ilgili ücret artışına gitmelerinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.
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2023 BÜTÇESİNDE EYT HAZIRLIĞI<br><br>AK Parti milletvekilleri sahada seçmenlerinden en fazla EYT'lilerle ilgili düzenlemenin yapılması talepleri ile karşılaşıyor. Bu talepler sık sık ilgili bakanlara da iletiliyor.
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Bazı milletvekilleri ile bir araya gelen ekonomi yönetimi \"Bu konuda çok dikkatli bir çalışma yürütme zorundayız. Ekonomiye bir yük getirmeyecekse, sosyal faydası olacaksa bunu yaparız. Getirisini götürüsünü çalışacağız\" denildiği öğrenildi.<br>
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AK Parti ve hükûmette, 2023 seçimlerine giderken hem 550 bine yaklaşan sözleşmeli personelin kadroya alınması, hem de EYT probleminin çözülmesi gerektiği yönünde görüşler ağırlık kazandı.<br>
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Meclis'in yeni dönem çalışmaları başlayana kadar, sözleşmeli personel ve EYT konusunda Çalışma Bakanlığında oluşturulacak bir teknik komisyonun çalışmaları tamamlaması hedefleniyor.<br>EYT'nin çıkarılması ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik hükûmette bir kanaat oluşursa 2023 bütçe hazırlıklarında, bu iki düzenleme de dikkate alınacak.<br>
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Sosyal güvenlikle ilgili harcama kalemleri buna göre hesaplanacak.<br>
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Bayram ikramiyesine zam olacak mı? Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme, hesaplamalar başladı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının teknik heyetleri enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı belirtildi.


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