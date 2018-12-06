Ekonomi Tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret ne kadar olacak?

Tarih belli oldu

Asgari Ücret Toplantısı'nın ilki yapıldı. İkinci toplantı 13 Aralık'ta yapılacak.

Yeni Şafak
Asgari Ücret Tespit Toplantısı'nın ikincisi 13 Aralık'ta yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Toplantısı'nın ikincisi 13 Aralık'ta yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme kapsamındaki ilk toplantısı yapıldı. İkinci toplantı 13 Aralık'ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Halen net bin 603 lira olan asgari ücret, 2019 yılında artış oranının yüzde 20'lere çıkması halinde bin 923 liraya, yüzde 25 yapılırsa 2 bin 3 liraya çıkacak.

Asgari ücret zammı, enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşmıştı.

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