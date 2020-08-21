Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde dile getirdiği müjdenin detaylarını bugün açıkladı.

Sondaj gemileri Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Tuna-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı.

Türkiye'nin enerjide bağımlılığını azaltacak gelişme ülke genelinde büyük heyecana yol açarken uluslararası basında da geniş yer buldu.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' arama çalışmaların 2019 yılında başladı.

Uzmanlar açık denizde keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılıp işlenmesinin 2-3 yılı bulabileceğini keşfedilen enerjinin enflasyondan faize çok sayıda ekonomik göstergede de indirimlerin önünü açacağı belirtiliyor.

EKONOMİ İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

PERDE ARKASINDA BAKAN ALBAYRAK BULUNUYOR

Enerjide sessiz sedasız yapılan devrimin perde arkasında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bulunuyor. İngiliz petrol şirketi Shell ile yapılan ortaklığın sonlandırması ile başlayan süreç Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde alınan Türkiye'nin ilk sondaj gemisiyle başka bir noktaya evrildi.

Bakan Albayrak sondaj faaliyetlerini yakından takip ediyor.

İLK ADIM 'FATİH' İLE ATILDI

Türkiye'nin ilk sondaj gemisine güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konulurken ilk sefer ise Akdeniz'e yapıldı. Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu.

'Fatih'in ardından ikinci sondaj gemisi olan Yavuz da Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıktı ve temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.

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10 ÜLKE ARASINA GİRDİK

'Fatih' ve 'Yavuz' ile yürütülen derin sondaj çalışmalarına Kanuni, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis isimli sismik gemiler de eşlik etti. Türkiye sondaj tarafında satın aldığı gemiler ve attığı adımlarla çok kısa süre içerisinde derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi.

Bakan Albayrak sondaj faaliyetlerini yakından takip ediyor.

9 DERİN SONDAJ YAPILDI

Yapılan arama faaliyetlerinde bu zamana kadar 9 adet derin deniz sondajı gerçekleştirilirken yapılan arama faaliyetlerinin sonuncusunda Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemisi 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda başladığı sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaştı.

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2023'DE KULLANIMDA

Test ve analiz aşamaları tamamlanan rezervin denizden çıkarılması için gerekli olan platformların yakında kurulması planlanırken, cari açığı da ciddi anlamda etkileyecek keşiften elde edilecek doğal gazın 2023 yılına kadar denizden çıkarılıp kullanıma sunulması bekleniyor.

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OYNAT 03:34 ​Elektrikte yeni dönem: Faturalara Yeşil Tarife geliyor Enerjide dünya başka bir döneme giriyor. Türkiye'de ise ilk adım ağustosta atılıyor. Elektrik faturalarına yeni bir tarife geliyor. Söz konusu uygulamanın ismi ise Yeşil Tarife. İsteyen vatandaş elektrikte tarifesini değiştirerek yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği kullanmak için Yeşil Tarife'ye geçebilecek. Peki enerjide atılan bu adımla ne amaçlanıyor? Gelin detaylarını birlikte inceleyelim... BiP'te paylaş

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