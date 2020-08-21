Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor Gemileri aldı doğal gazı buldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Berat Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu

Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup merakla beklediği müjdenin detayları belli oldu. Türkiye Karadeniz'de tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp olarak keşfedilen doğal gazın 2023 yılında kullanıma sunulması planlanırken, ortaya çıkan tarihi başarının perde arkasında ise Bakan Berat Albayrak yer alıyor. İngiliz petrol devi Shell ile yapılan anlaşmanın sonlandırılmasının ardından Türkiye'nin ilk sondaj gemilerini envantere kazandırarak açık denizlerde arama faaliyetlerine başlanmasına yönelik kritik adımları atan Bakan Albayrak, enerjide adeta sessiz sedasız gerçekleştirilen devrimin de mimarı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde satın alındı.
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde satın alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde dile getirdiği müjdenin detaylarını bugün açıkladı.

Sondaj gemileri Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Tuna-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı.

Türkiye'nin enerjide bağımlılığını azaltacak gelişme ülke genelinde büyük heyecana yol açarken uluslararası basında da geniş yer buldu.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' arama çalışmaların 2019 yılında başladı.

Uzmanlar açık denizde keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılıp işlenmesinin 2-3 yılı bulabileceğini keşfedilen enerjinin enflasyondan faize çok sayıda ekonomik göstergede de indirimlerin önünü açacağı belirtiliyor.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
EKONOMİ
İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

PERDE ARKASINDA BAKAN ALBAYRAK BULUNUYOR

Enerjide sessiz sedasız yapılan devrimin perde arkasında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bulunuyor. İngiliz petrol şirketi Shell ile yapılan ortaklığın sonlandırması ile başlayan süreç Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde alınan Türkiye'nin ilk sondaj gemisiyle başka bir noktaya evrildi.

Bakan Albayrak sondaj faaliyetlerini yakından takip ediyor.

İLK ADIM 'FATİH' İLE ATILDI

Türkiye'nin ilk sondaj gemisine güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konulurken ilk sefer ise Akdeniz'e yapıldı. Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu.

'Fatih'in ardından ikinci sondaj gemisi olan Yavuz da Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıktı ve temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.

10 ÜLKE ARASINA GİRDİK

'Fatih' ve 'Yavuz' ile yürütülen derin sondaj çalışmalarına Kanuni, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis isimli sismik gemiler de eşlik etti. Türkiye sondaj tarafında satın aldığı gemiler ve attığı adımlarla çok kısa süre içerisinde derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi.

Bakan Albayrak sondaj faaliyetlerini yakından takip ediyor.

9 DERİN SONDAJ YAPILDI

Yapılan arama faaliyetlerinde bu zamana kadar 9 adet derin deniz sondajı gerçekleştirilirken yapılan arama faaliyetlerinin sonuncusunda Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemisi 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda başladığı sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaştı.

Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​
OYNAT 00:00
Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​
Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor.

2023'DE KULLANIMDA

Test ve analiz aşamaları tamamlanan rezervin denizden çıkarılması için gerekli olan platformların yakında kurulması planlanırken, cari açığı da ciddi anlamda etkileyecek keşiften elde edilecek doğal gazın 2023 yılına kadar denizden çıkarılıp kullanıma sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

​Elektrikte yeni dönem: Faturalara Yeşil Tarife geliyor
OYNAT 03:34
​Elektrikte yeni dönem: Faturalara Yeşil Tarife geliyor
Enerjide dünya başka bir döneme giriyor. Türkiye'de ise ilk adım ağustosta atılıyor. Elektrik faturalarına yeni bir tarife geliyor. Söz konusu uygulamanın ismi ise Yeşil Tarife. İsteyen vatandaş elektrikte tarifesini değiştirerek yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği kullanmak için Yeşil Tarife'ye geçebilecek. Peki enerjide atılan bu adımla ne amaçlanıyor? Gelin detaylarını birlikte inceleyelim...


Abone Ol Google News
MHP paylaştı

MHP paylaştı

​Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.
Bunlar hep alg

Bunlar hep 'alg'

​Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğalgaz müjdesini muhalefet hazmedemedi

​Yüzlercesi aynı anda havalanıp hedefe yöneliyor.

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı

İşte ilk fotoğraf

İşte ilk fotoğraf

Türkiye nefesini tuttu, müjdeyi bekliyor...
3 saatte 64 milyonluk rekor satış

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirildi.
Aferin size çocuklar

Aferin size çocuklar

Arkadaşının omzuna çıkıp bayrağı düzeltti...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.