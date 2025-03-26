Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
TCMB Başkanı Karahan'dan önemli mesajlar: Fiyat istikrarı için sıkı para politikası duruşumuzu sürdürüyoruz

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli mesajlar: Fiyat istikrarı için sıkı para politikası duruşumuzu sürdürüyoruz

17:5926/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

TCMB Başkanı Karahan "Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Karahan: "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz"

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip"

"Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#TCMB
#Merkez Bankası
#Fatih Karahan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Chery'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: O ildeki fabrikalar ile 5 bin kişiye istihdam sağlanacak