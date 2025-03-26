TCMB Başkanı Karahan'dan önemli mesajlar: Fiyat istikrarı için sıkı para politikası duruşumuzu sürdürüyoruz

TCMB Başkanı Karahan "Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
TCMB Başkanı Karahan: "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz"
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip"
"Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz"
Ayrıntılar geliyor...
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