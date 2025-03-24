Merkez Bankası'ndan yeni hamle: 50 milyar TL'lik likidite senedi ihalesi açıldı

Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı.

Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğine sahip senetlerdir. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilir.