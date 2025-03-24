Merkez Bankası'ndan yeni hamle: 50 milyar TL'lik likidite senedi ihalesi açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL değerinde likidite senedi ihalesi başlattı.
Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı.
Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.
Likidite senetleri nedir?
Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğine sahip senetlerdir. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilir.