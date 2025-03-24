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Merkez Bankası'ndan yeni hamle: 50 milyar TL'lik likidite senedi ihalesi açıldı

Merkez Bankası'ndan yeni hamle: 50 milyar TL'lik likidite senedi ihalesi açıldı

10:4724/03/2025, Pazartesi
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL değerinde likidite senedi ihalesi başlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),
vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı.


Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.


Likidite senetleri nedir?


Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğine sahip senetlerdir. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilir.




#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#ekonomi
#tcmb

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