Tüketicilerin en çok şikayetçi olduğu üç sektör: Hizmet, bankacılık ve abonelik

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerden gelen şikayetlerin her sene arttığını kaydederek, "Her sene önceki seneyi mumla arar hale geliyoruz. Her sene tüketici haklarına bir törpüleme yapılıyor ve şikâyetler artıyor. Artık "çok şükür bugün kandırılmadık" diye dua edecek hale geldik. Her tarafımızda bir sarmal bizi çevirmiş ve her şekilde tüketiciye bir haksızlık yapılıyor. Tüketicinin hakem heyetlerine gitmesinin önüne geçiliyor, yasal olarak tırpanlanıyor, kararlar ile tırpanlanıyor. Tüketicinin başvurusuna bırakılarak tırpanlanıyor. Türkiye'de hak arama oranının yüzde 8 olduğunu biliyoruz. Yüz kişiden sadece 8 kişi hakkını arıyor. Şuan ki verilere göre bununda 4'ü alabiliyor. Biz Türkiye'de önceki dönemlerde yapılan şikayetlerin oranlarının arttığına şahit oluyoruz" dedi.