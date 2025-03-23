Gaziantep çarşıları bayram öncesi yine bildiğimiz gibi: Bakırcılar doldu taştı

Ramazan ayının son günlerinde bayram alışverişinden umutlu olduklarını söyleyen esnaflar, yoğunluk için hazırlıklı olduklarını belirtti. Bakırcılar Çarşısı esnaflarından Şeyma Erata, bayrama sayılı günler kala hareketliliğinin başladığını belirterek, "Gaziantep ünlü bir yer ve Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'nda bayram yaklaştığı için herkes hazırlıklarına başlıyor. Bakır fincan ve şekerlikler ile Antep fıstıklı badem şekerimiz var. Alışveriş için vatandaşlar buraya gelir. Lokum ve şeker ile diğer ihtiyaçlar çarşımızdan karşılanır. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda hediyelik eşyalar, Almacı Pazarı'nda ise gıda ürünleri satılır. Gaziantep'imiz güzeldir ve herkesi Gaziantep'e bekleriz. Tarihi çarşılarımızda bayram öncesi bayağı yoğunluk olur" dedi.



