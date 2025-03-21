Dicle Elektrik'in Şanlıurfa yatırımları meyvesini verdi: Kaçak oranı yüzde 68 seviyelerinden yüzde 10'a düştü

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın 2015 yılında yüzde 68 seviyelerinde olan kayıp kaçak oranını merkez ilçeleri olan Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü'de 10 seviyelerine düşürmeyi başardı. Ancak diğer ilçelerdeki kırsal ve tarımsal alanlarda yaşanan yüksek kaçak kullanımı, şehir merkezindeki bu başarıyı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Viranşehir'de yüzde 59, Harran’da yüzde 64, Suruç’ta yüzde 55, Akçakale’de yüzde 49 ve Siverek’te yüzde 53 oranlarında kaçak kullanım dikkat çekiyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, Şanlıurfa özelinde ciddi yol aldıklarının altını çizerek, “Merkezdeki kaçak kullanım oranını hızla aşağı çekmemizi sağlayan en önemli etkenlerin başında; altyapı yatırımlarımız, teknoloji destekli denetimlerimiz ve abonelerimizi kayıt dışı tüketimin zararları hakkında düzenli bilgilendirmeye dayalı yaklaşımımız yer aldı. Bu sayede enerji tüketiminin kayıt altına alınmasında büyük ilerleme sağladık” dedi.
Şanlıurfa’ya 20 milyar TL’lik yatırım
Şanlıurfa’nın enerji altyapısını güçlendirmek için 2025 yılını kapsayan toplam 3 milyar TL tutarında yatırım sürecini başlattıklarını belirten Naci Obut, “Özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana kentimizde hayata geçirdiğimiz toplam yatırım miktarı 17 milyar TL’yi aştı, 2025 hedeflerimizle bu rakamın 20 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz. Bu yıl için belirlediğimiz yatırım kapasitesiyle mevcut şebekede yenileme çalışmaları, kapasite artışları ve akıllı şebeke dönüşümü başta olmak üzere 90 farklı projeyi hayata geçirerek Şanlıurfa’nın enerji altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda tedarik ve yenileme, akılı şebeke, SCADA ve kırsal yatırımlarını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte 2024’te yaptığımız aydınlatma yatırımlarıyla ışıl ışıl olan Şanlıurfa’yı, 2025 yılında yapacağımız yatırımlarla Türkiye’nin led aydınlatması yapılan örnek illerinden biri hâline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
İlçelerdeki rakamlar dudak uçuklatıyor
Şanlıurfa şehir merkezindeki yüzde 10’luk kayıp kaçak oranı, kırsal ve tarımsal alanda gerçekleştirilen aşırı tüketim sebebiyle il genelindeki kayıp kaçak oranının yüzde 41’lere yükselmesine neden oluyor. Kayıt dışı ağırlıklı tarımsal sulama ile gündeme gelen ilçelerdeki kayıp kaçak oranları; Viranşehir’de yüzde 59, Harran’da yüzde 64, Suruç’ta yüzde 55, Akçakale’de yüzde 49 ve Siverek’te yüzde 53’lere varıyor. Kırsal bölgelerdeki yüksek orandaki kaçak kullanımın şebekede oluşturduğu aşırı yük nedeniyle, tarımsal sulama sezonunda bu bölgelerde uzun süreli kesintiler yaşanıyor ve bu durum en çok kaçak kullanmayan abonelere zarar veriyor.