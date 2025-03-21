Dicle Elektrik'in Şanlıurfa yatırımları meyvesini verdi: Kaçak oranı yüzde 68 seviyelerinden yüzde 10'a düştü

Şanlıurfa’nın enerji altyapısını güçlendirmek için 2025 yılını kapsayan toplam 3 milyar TL tutarında yatırım sürecini başlattıklarını belirten Naci Obut, “Özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana kentimizde hayata geçirdiğimiz toplam yatırım miktarı 17 milyar TL’yi aştı, 2025 hedeflerimizle bu rakamın 20 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz. Bu yıl için belirlediğimiz yatırım kapasitesiyle mevcut şebekede yenileme çalışmaları, kapasite artışları ve akıllı şebeke dönüşümü başta olmak üzere 90 farklı projeyi hayata geçirerek Şanlıurfa’nın enerji altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda tedarik ve yenileme, akılı şebeke, SCADA ve kırsal yatırımlarını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte 2024’te yaptığımız aydınlatma yatırımlarıyla ışıl ışıl olan Şanlıurfa’yı, 2025 yılında yapacağımız yatırımlarla Türkiye’nin led aydınlatması yapılan örnek illerinden biri hâline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.