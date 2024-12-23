Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullananlara yasal işlem yapıldı: Günlük bin 300 evin kullanımına eş değer

Dicle Elektrik, Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullananlar hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi. Suruç ilçesinde bir plastik eritme fabrikasının, kayıt dışı kurulan trafo aracılığıyla günlük bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız ve kesintisiz enerji dağıtım hizmetine yönelik Şanlıurfa ve Mardin'de teknoloji destekli kaçak elektrik denetimleri gerçekleştirildi.
Mardin'in Artuklu ve Derik ilçelerinde yapılan kontrollerde ise kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni yasa dışı uygulamalarla karşılaşıldı. Artuklu kırsalında, beton bir elektrik direğinden çıkarılan hattın, yeraltına gömülerek konutlara bağlandığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kaçak bağlantı iptal edilerek kullanıcılar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Derik'teki denetimlerde ise 471 kişinin kaçak elektrik kullandığı, bu kişilerden büyük bir kısmının sayaca müdahale ederek ya da harici hat çekerek kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.
Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının enerji şebekesine büyük zarar verdiğini ve can mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, şunları kaydetti: