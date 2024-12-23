Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullananlara yasal işlem yapıldı: Günlük bin 300 evin kullanımına eş değer

"Özellikle ısınma amacıyla kaçak elektrik kullanımı, şebekeye aşırı yük binmesine neden oluyor. Yapılan kontrollerde, abone sayısına oranla olağanüstü boyutlarda tüketim tespit ettik. Bu durum, kesintilere ve enerji kalitesinde ciddi düşüşlere hatta trafolarda patlamalara sebep olabiliyor. Bu nedenle, kaçak elektrik kullanımı aynı zamanda can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Kaçak elektrikle mücadelede, yapay zeka teknolojileri de dahil olmak üzere elimizdeki tüm teknolojik imkanları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sürdürebilmek için kaçak elektrik kullanımına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."