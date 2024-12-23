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Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullananlara yasal işlem yapıldı: Günlük bin 300 evin kullanımına eş değer

Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullananlara yasal işlem yapıldı: Günlük bin 300 evin kullanımına eş değer

19:0123/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
AA
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Şanlıurfa ve Mardin'de yapılan kontrollerde kaçak elektrik kullanımına yönelik yasa dışı uygulamalarla karşılaşıldı.
Şanlıurfa ve Mardin'de yapılan kontrollerde kaçak elektrik kullanımına yönelik yasa dışı uygulamalarla karşılaşıldı.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullananlar hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi. Suruç ilçesinde bir plastik eritme fabrikasının, kayıt dışı kurulan trafo aracılığıyla günlük bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız ve kesintisiz enerji dağıtım hizmetine yönelik Şanlıurfa ve Mardin'de teknoloji destekli kaçak elektrik denetimleri gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan denetimlerde, bir plastik eritme fabrikasının kayıt dışı kurulan trafo aracılığıyla günlük 1300 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.
Fabrika ve ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, etrafı sac plakalarla kapatılmış olarak bulunan trafoya savcılık kararıyla el konuldu.

Mardin'in Artuklu ve Derik ilçelerinde yapılan kontrollerde ise kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni yasa dışı uygulamalarla karşılaşıldı. Artuklu kırsalında, beton bir elektrik direğinden çıkarılan hattın, yeraltına gömülerek konutlara bağlandığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kaçak bağlantı iptal edilerek kullanıcılar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Derik'teki denetimlerde ise 471 kişinin kaçak elektrik kullandığı, bu kişilerden büyük bir kısmının sayaca müdahale ederek ya da harici hat çekerek kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.

Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının enerji şebekesine büyük zarar verdiğini ve can mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle ısınma amacıyla kaçak elektrik kullanımı, şebekeye aşırı yük binmesine neden oluyor. Yapılan kontrollerde, abone sayısına oranla olağanüstü boyutlarda tüketim tespit ettik. Bu durum, kesintilere ve enerji kalitesinde ciddi düşüşlere hatta trafolarda patlamalara sebep olabiliyor. Bu nedenle, kaçak elektrik kullanımı aynı zamanda can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Kaçak elektrikle mücadelede, yapay zeka teknolojileri de dahil olmak üzere elimizdeki tüm teknolojik imkanları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sürdürebilmek için kaçak elektrik kullanımına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."



#Dicle elektrik
#Kaçak elektrik
#Mardin
#Şanlıurfa

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