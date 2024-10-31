Dicle'de kaçak elektrik kontrolü yapan ekip dehşeti yaşadı: Jandarma müdahale etti

Dicle Elektrik kayıtlarına göre kırsal Girmeli Mahallesi’nde kayıtlı 582 abone, tespit edilemeyen sayıda da kaçak elektrik kullanan kayıt dışı abone bulunuyor.

Mahallede, yoğun şekilde klima ve elektrikli ısıtıcı kullanımına gerek duyulmadığı eylül ayında bile yaklaşık

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