Bakan Şimşek ile TCMB Başkanı Karahan uluslararası yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdi. Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını belirten Bakan Şimşek, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.
4 bin 500 yatırımcı katıldı
Açıklamada, 1 saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.