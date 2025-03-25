Ekonomik kaos planları tutmadı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları bahanesiyle hükümeti kur ve borsa üzerinden vurmayı amaçlayan kaos planı, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle boşa düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun attığı adımlarla yurt içinde piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,35 artarken, gün içerisinde yüzde 3'ün üzerinde yükselişler yaşandı. Bankacılık endeksinde de yüzde 4’ten fazla değer kazancı görüldü. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,82 yükselişle 9 bin 299 puandan tamamlarken, döviz kurlarında yatay bir seyir izlendi. Dolar 38 lira, avro da 41 lira bandında dengelendi. Geçen hafta 1 yılın zirvesini test eden risk primi ise 317 baz puana kadar geriledi.





ŞİMŞEK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğini öne sürerek, büyük bir spekülasyona imza atmıştı. Özel, "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar" ifadelerini kullanmıştı. Özel'e Bakan Şimşek'ten jet hızında yalanlama geldi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı tarımdan bahsediyor, her şeyden bahsediyor ama ekonomi çökmüş, ülke bir günde fakirleşmiş, dünya Türkiye haberlerine odaklanmış, bunları konuşamıyor" diyerek, algı operasyonunun bir parçası oldu.





HALKI PANİĞE SEVK ETMEK İSTEDİLER

Özel'in, Bakan Şimşek'in istifa etmek istediği yalanına sarılması ve sosyal medya üzerinden, "Dolar 50 lira olacak, borsa çökecek" şeklindeki algı çabaları da işe yaramadı. Geçtiğimiz hafta sonunda özellikle sosyal medya üzerinden ekonominin hedef alındığına dikkat çeken Ekonomist İslam Memiş, “X, İnstagram ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden büyük bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Çiçek böcek profil resimli sahte bot takipçili hesaplar, 'Dolar 50 TL olacak, borsa batacak' gibi söylemlerde bulunarak halkı paniğe sevk etmek istedi. Ancak dün borsa değer kazanarak bu hesapların oyununun tutmadığını gösterdi. Türk Lirası da dolar karşısında yükseldi ve piyasaların normal dengeye döndüğünü kanıtlamış oldu" diye konuştu.





TEDBİRLERİN OLUMLU ETKİSİNİ GÖRDÜK

Memiş, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun, Borsa İstanbul'da açığa satışlara kısıtlama getirdiğini, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli adımların atılacağını önemle vurguladığını hatırlattı. Memiş, “Alınan önlemler piyasalarda normalleşmeyi getirdi. Uzun vadede etkileri çok kısıtlı olacaktır” dedi.





YABANCI YATIRIMCI İYİ BİLGİLENDİRİLMELİ

Sefer Şener

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener de, İmamoğlu olaylarının ardından piyasalarda bir şok etkisi olduğunu ancak bu durumun kısa sürdüğünü anımsattı. Şener, “Alınan önlemler kararlılıkla devam ettirildiği takdirde, uzun vadede de etkileri kısıtlı kalacaktır. Yabancı yatırımcı hukuki süreç hakkında iyi bilgilendirilir ve rutin bir yargı süreci olduğu anlatıldığı takdirde yabancı yatırımlar da çekilmeyecektir. Alınan önlemlerin kararlılıkla devam ettirilmesi gerekiyor” dedi.





BANKALAR SÜRECE DESTEK VERSİN

SPK, Merkez Bankası ve diğer kurumların aldığı önlemlere bankaların da destek vermesi gerektiğinin altını çizen Şener, “Olayların etkisi atlatıldı ancak gelecek dönemde benzer problemler yaşamamak için bankaların bir nebze de olsa alınan kararlara destek sağlamak için adımlar atması gerekiyor” diye konuştu.



