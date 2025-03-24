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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: İhtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: İhtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacak

Semih Bozkuş
18:4224/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide büyük başarımlar elde edildiğini, işsizlik seviyesinde tarihin en düşük seviyelerine ulaşıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide büyük başarımlar elde edildiğini, işsizlik seviyesinde tarihin en düşük seviyelerine ulaşıldığını söyledi.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar verdi. Uygulanan ekonomi politikasındaki kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Tarihi seviyelerde düşük cari açık, işsizlik oranlarına ulaştık, mali disiplini güçlendirdik ve enflasyonu kontrol altına aldık." dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın ve ilgili kurumların tam bir koordinasyonla çalıştığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen
Kabine Toplantısı
'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, elde edilen kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: İhtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacak
Gündem / Politika
24 Mart, Pazartesi

Cari açıkta ve işsizlik oranlarında tarihin en düşük seviyelerinin görüldüğünü belirten Erdoğan, başarıların hepsinin emek, sabır ve kararlılıkla elde edildiğini söyledi.

Ekonomi programının aynı azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edileceğinin altını çizen Erdoğan, bundan sonra
proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm tedbirler
in alınacağını da kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'yi yarının dünyasına çok güçlü şekilde hazırlayacağız"

"Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Ana muhalefet partisi kadroları eski genel başkanlarının o veciz ifadesiyle en iyi yaptıkları iş olan birbirlerini yemeye devam edebilir. Biz sadece işimize bakıyoruz, milletimize hizmete odaklanıyoruz. Ekonomi, güvenlik, savunma, demokrasi adaletiyle güçlü bir Türkiye inşa etmeye odaklanıyoruz. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, sadece bugünün meselelerini çözmekle kalmayıp, Türkiye'yi yarının dünyasına çok güçlü şekilde hazırlayacağız. CHP'nin yolsuzluk operasyonuna verdiği hukuku hiçe sayan tepki, diğer alanlarla birlikte ekonomide temelsiz suni dalgalanmaya sebep olmuştur. İlüzyon ortadan kalktığında yaşananların anlamsızlaştığı anlaşılacaktır.

"İhtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacak"

Uyguladığımız ekonomi politikasındaki kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Tarihi seviyelerde düşük cari açık, işsizlik oranlarına ulaştık, mali disiplini güçlendirdik ve enflasyonu kontrol altına aldık. Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirdik. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin yaralarını süratle sarmayla başladık. Bu başarıların hepsini de büyük emek, sabır ve kararlılıkla elde ettik. Ekonomi programımızı uygulamayla aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız ve ilgili kurumlarımız sağlam uygulama ve güçlü desteğimizle gece gündüz demeden tam bir koordinasyonla çalışıyor. Bundan sonra proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir. Elimizdeki araçları etkin şekilde kullanarak son piyasa dalgalanmasını başarıyla yönettik. Etkilerini sınırla ve geçici hale getirdik.

"Son 23 yılda nice pusudan yara almadan çıktık"

Şahsi menfaatleri için gözlerini kırpmadan ülkeye ateşi atmak isteyenlerin hırslarına teslim olmayacağız. Türkiye bugünlere sınana sınana gelmiştir. Son 23 yılda nice badireyi atlattık, saldırıyı püskürttük, nice pusudan yara almadan çıktık. Aziz milletimizin hakkını, hukukunu, onurunu korumak konusunda en küçük geri adım atmadık. Milletimizin bize daha da güvenmesini bekliyorum. Artık 23. yılına girdiğimiz iktidarımızın her gününü eserle, hizmetle, yatırımla, mücadeleyle dolu dolu geçirdik. Türkiye'yi demokrasi ve altyapısıyla Cumhuriyetimizin yeni asrına hazırlama şerefi bize nasip oldu. Bugün de ülkemizde milletimizin gerçek gündemini milletimizin hakiki sorunlarını, insanımızın samimi beklentilerini kendine dert edinen, çözümü için program geliştiren tek kadro biziz. Milletimizin bunca yıldır bize verdiği destek kara kaşımıza gözümüze değil ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleridir. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum, toplantımız ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum, kalın sağlıcakla."



#Ekonomi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ekonomi Politikası

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