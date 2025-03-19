Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Bakan Şimşek'ten ekonomi programında kararlılık vurgusu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamakta oldukları ekonomi programının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.
'Gereken her şey yapılıyor'
'Gereken her şey yapılıyor'
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti:
"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor"
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