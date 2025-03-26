TCMB Başkanı Karahan'dan net mesaj: Piyasa kuralları içerisinde her adımı proaktif bir şekilde attık

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan İstanbul’da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomi Toplantısı’nda konuştu.

"Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz"

"Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz"

Karahan gündemdeki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Gelişmeler Nisan ayı enflasyonu için yukarı yönlü riskleri artırdı.

Söz konusu gelişmelere rağmen enflasyon beklentileri dezenflasyon politikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Para politikasındaki kararlı duruşu koruyacağız.

Söz konusu gelişmelere rağmen enflasyon beklentileri dezenflasyon politikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Para politikasındaki kararlı duruşu koruyacağız.

Döviz kurunda yüzde 3, ülke risk priminde 71 baz puan, 10 yıl vadeli tahvil gösterge oranında 4,5 puan ve 1 ay vadeli kur oynaklığında 15 puana ulaşan artışlar gözüktü.

Bu artışların makro ekonomik görünümü bozmaması için hızlı bir şekilde gerekli önlemleri aldık.