TCMB Başkanı Karahan'dan net mesaj: Piyasa kuralları içerisinde her adımı proaktif bir şekilde attık

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ekonominin temel dinamiklerinde hiçbir bozulma olmadığını belirterek, "Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan İstanbul’da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomi Toplantısı’nda konuştu.
Karahan gündemdeki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği konuşmasında şunları söyledi:
"Gelişmeler Nisan ayı enflasyonu için yukarı yönlü riskleri artırdı.
Döviz kurunda yüzde 3, ülke risk priminde 71 baz puan, 10 yıl vadeli tahvil gösterge oranında 4,5 puan ve 1 ay vadeli kur oynaklığında 15 puana ulaşan artışlar gözüktü.
Bu artışların makro ekonomik görünümü bozmaması için hızlı bir şekilde gerekli önlemleri aldık.
"EKONOMİNİN TEMEL DİNAMİKLERİNDE BOZULMA YOK"
Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
Adımlarımızı piyasalarda oluşan etkilerin makroekonomik etkilerini sınırlamak amacıyla atacağız."