EkonomiTencere kullanarak başladılar 32 ülkeye açıldılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tencere kullanarak başladılar 32 ülkeye açıldılar

Bursa'da 1994 yılında tencerede kaynatarak kestane şekeri üretimine başlayan Mümin Akgün ve ortağı, bugün "Kardelen" markasıyla 32 ülkeye ihracat yapıyor. Çikolatalı ürünlerini eski saç kurutma makineleriyle kuruttukları atölyeden 6 bin metrekarelik tesise ulaşan ortaklar, 170 kişiye istihdam sağlıyor.

Haber MerkeziAA
Kardelen 32 ülkeye ihracat yapıyor.
Kardelen 32 ülkeye ihracat yapıyor.

Bursa'da 23 yıl önce tencerelerde kestane şekeri yapmaya başlayan Mümin Akgün ve ortağı, "Kardelen" markasıyla başladıkları serüvende bugün 32 ülkeye ihracat yapar duruma geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 1994 yılında satın aldıkları küçük bir dükkanda küçük tencereler ile günde ortalama 5 kilogram kestane şekeri üretimi yaparak iş hayatına atılan iki arkadaş, kazandıkları her kuruşu yatırıma çevirerek sürekli büyüme odaklı çalıştı.

Aradan geçen yıllar içinde "Kardelen" adıyla kendi satış mağazalarını ve üretim tesislerini oluşturan Akgün ve ortağı, kestane şekerinde kentin ve ülkenin sınırlarını aştı.

Şirketin Genel Müdürü de olan Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işe 1994'te zor şartlar altında başladıklarını söyledi.

Teknolojik imkanların şimdiki gibi gelişmiş olmadığını ve üretimin daha çok el emeğiyle gerçekleştiğini anlatan Akgün, ilk işe başladıkları yıllarda küçük tencerelerin en büyük teknolojileri olduğunu dile getirdi.

Her geçen gün Kardelen markasıyla Bursa'da büyüdüklerini belirten Akgün, "Ortağımla beraber küçük tencerelerde başladık. Kazandığımız parayı işimize yatırdık. Para kazandıkça başka dükkanlar da açtık. Sayıları 7 olunca 2004 yılında şimdi üretim yaptığımız yeri satın aldık. Hijyen için uygun hale getirdik alanı." ifadelerini kullandı.

"Çikolata bandırma makinemiz yoktu"

Kestane şekerini tüm dünyaya duyurmak için neredeyse fuarların tümüne katıldıklarının altını çizen Akgün, şöyle konuştu:

"Ülkemizi ve kestane şekerimizi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ortağımla bu işe küçük çaplı 75 metrekare bir yerde başladık. Şimdi 4 bini kapalı 6 bin metrekarelik tesise sahibiz. O zamanlar benim eşim bayan kuaförüydü. Çikolata bandırma makinemiz yoktu. Çatalla kestane şekerlerini çikolataya bandırıyorduk. Sonrasında saç kurutma makinelerinde kurutuyorduk. Bu büyük tesisi kurmak için hakikatten çok mücadele ettik. Yaklaşık 170 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sayı giderek artıyor."

Akgün, yıllık 450 ton civarında üretim yaptıklarını belirterek, "Yılda 50 ton civarı ihracat yapıyoruz. Gönderdiğimiz ülkeler daha çok Ortadoğu ağırlıklı. Suudi Arabistan, Bahreyn, Dubai, Katar, Kuveyt, Rusya, ABD, hatta Brezilya'ya kadar 32 ülkeye kestane şekeri satıyoruz" dedi.

Panama'ya kestane şekeri göndermek için görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Akgün, "Yurt dışında her gittiğimiz fuarda 5 bin kişiye kestane şekerini tattırıyoruz. Buradakilerin en az 3 bini hayatında hiç kestane şekeri yememiş ve ilk kez tadıyor" ifadesini kullandı.

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