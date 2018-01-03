Ekonomi51 yıllık trafo üreticisi 65 ülkeye ihracat yapıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

51 yıllık trafo üreticisi 65 ülkeye ihracat yapıyor

Balıkesir'de kurulu 51 yıllık transformatör üreticisi BEST, ürettiği trafoları 65 ülkenin dev enerji tesislerine gönderiyor.

Haber MerkeziAA
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
AA
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
AA
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
51 yıllık transformatör üreticisi BEST.
AA
51 yıllık transformatör üreticisi BEST.
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
AA
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
AA
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
51 yıllık transformatör üreticisi BEST
AA
51 yıllık transformatör üreticisi BEST

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST) AŞ, ürettiği dev transformatörleri 65 ülkeye ihraç ediyor.

BEST Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve murahhas üyesi Sırrı Yırcalı, yaptığı açıklamada, firmanın 1966'da dedesi Sırrı Yırcalı ve beraberindeki bir grup girişimci tarafından kurulduğunu söyledi.

  • Çok ortaklı şirket yapısını bugüne kadar devam ettiren BEST'in, enerji ihtiyacındaki transformatör talebini karşılamak için kurulduğunu ifade eden Yırcalı, ilk etapta 50 ve 100 KW'lık transformatörler ürettiklerini, şimdilerde ise 450 bin-500 bin KW'lık dev transformatörler yaptıklarını anlattı.

Sırrı Yırcalı, BEST Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve murahhas üyesi

Dünyada ve Türkiye'de bağımsız trafo üreticileri arasında ilk sıralarda yer aldıklarına işaret eden Yırcalı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her tarafına elektriğin yayılmasıyla daha büyük trafolara ihtiyaç olduğu için hem kapasite hem de ürettiğimiz trafo boyutlarında büyümeye gittik. Orta ve yüksek gerilime yönelik ürünler üretiyoruz. Ürün yelpazemiz içinde dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri, kuru transformatörler ve özel tip transformatörler yer alıyor. Dağıtım olanları, her mahallede görebildiğimiz transformatörler, güç transformatörleri ise bir ilin komple ihtiyacını karşılayacak boyutta ve çalışır ağırlığı 400-450 tonlara ulaşanlardır. Yani bir nükleer santral yapıldığında içinde 4 veya 5 tane bulunacak olan transformatörler. Bunlar 400-500 MVA'lık transformatörler. Türkiye'de en büyük yerli transformatör üretici olan BEST, aynı zamanda bölgede en yüksek kaldırma gücüne sahip tesistir. Bu, bizim sektörümüzde ürün ağırlıkları çok yüksek olduğu için toplam vinç gücü orada üretilecek transformatörün en çok ne büyüklükte olabileceğinin göstergesidir."

  • Şirketin ilk kuruluş yıllarında ihracat gelirlerinin küçük bir paya sahip olduğunu belirten Yırcalı, şimdilerde ürünlerinin yüzde 70'inin ihraç edildiğini sadece yüzde 30'unun yurt içi piyasaya verildiğini anlattı.

1991'de başlayan ihracatta bugün 65 ülkeye ulaşıldı

Şirket politikası olarak her yıl yüzde 10 büyüme hedeflediklerini ve bu yolda ilerleme kaydettiklerini dile getiren Yırcalı, şöyle dedi:

"BEST, ihracat macerasına 1991'de o zaman birçok Türk şirketinin yaptığı gibi KKTC ile başladı. Sonraki yıllarda öncelikle Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıldı, orada yapılanma o dönemlerde hız kazanmıştı ve enerji ihtiyacı çok fazlaydı. Şu anda 65 ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Bunların bir kısmı her yıl bizden ürün alan sürekli müşterilerimiz. Bazıları da çeşitli projeler kapsamında veya belirli müteahhit gruplar aracılığıyla yaptığımız ihracatlar. BEST, Türkiye'de ihracatçı olan net firmalar arasında yer alıyor. 2016 yılındaki ihracat rakamımız 140 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 hedefimiz ihracatı yüzde 10, toplam ciromuzu da yüzde 15 civarında büyütmek."

Yılda 100 civarında üretim

Transformatörler kullanılacağı yere uygun olarak üretileceği için sipariş üzerine üretim yaptıklarını belirten Yırcalı, büyük bir transformatörün yaklaşık 12 ayda tamamlanabildiğini söyledi.

Ellerinde bazı standartlarda az da olsa stok bulundurduklarını dile getiren Yırcalı, "BEST, dünyadaki bağımsız transformatör üreticileri arasında en büyük fabrikalarından birisidir. Mesela şu anda ürettiğimiz 400 KW seviyesinde ve 270 MVA gücünde olan ürünümüz, büyük bir ilin enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek güçtedir. 2018'de yurt dışında bir enerji santralinde kullanılacak. Bunların çalışır ağırlığı 270 ile 280 ton civarında. Bunlar Avrupa ülkesine gidecek ve toplam bir ay nakliye süresi öngörülüyor. BEST, bu büyüklükte her ay 8 tane olmak üzere yıl boyunca 100'e yakın üretebilmektedir" dedi.

  • Yırcalı, 170'i mühendis olmak üzere yaklaşık bin 400 kişiye istihdam sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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