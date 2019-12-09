Ekonomi Tezgahta palamut evde tombik Vatandaş palamuda yöneldikçe, bazı satıcılar tarafından kandırılıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tezgahta palamut evde tombik: Vatandaş palamuda yöneldikçe, bazı satıcılar tarafından kandırılıyorlar

Tezgahta palamut evde tombik: Vatandaş palamuda yöneldikçe, bazı satıcılar tarafından kandırılıyorlar

Balıkçılar bu yıl ağlarında palamutu çok görebilirken, bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı. Palamudun, kolaylıkla torik ve tombikten ayırt edilebildiğini belirten balıkçılar da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi.
1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi. Omega- 3 yağ asidi bakımından somondan sonra gelen palamut, cildi de besliyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan palamudun bulunamaması üzerine bazı esnaf, palamuda benzeyen torik ve tombik balıklarını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı. Balıkçılar, tüketicilerin aldığı balıkların palamut değil, tombik ve torik olduğunu vurgularken fiyatları 10-15 TL arasında değişen balıkların, kolaylıkla palamuttan ayırt edilebileceğine dikkat çekti.

DHA
Balıkçılar bu yıl ağlarında palamutu çok görebilirken, bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı.

Balıkçı İsmail Enerdil (40), palamudun üç farklı şekilde torik ve tombikten ayırt edilebileceğini belirterek, şöyle dedi:

  • "İlk olarak balığın dişlerine bakılması gerekiyor. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur. Dişi olmayan balık, palamut değildir. Eğer dişine bakmadıysanız beneklerine bakarak da kontrol edebilirsiniz. Palamudun yüzeyinde çizgiler varken, tombik beneklidir. Buradan da iki balık arasındaki fark rahatlıkla anlaşılabilir. Ayrıca tüketiciler, balığı takoz biçiminde kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyaz ise o palamuttur. Tombik ve toriğin eti siyah olur ve genellikle lakerda olarak değerlendirilir. O sebeple sadece fiziksel olarak değil, lezzet anlamında da çok ciddi farklar var. Ayrıca tüketicilerin güvendikleri bir balıkçıdan alışveriş yapmalarını öneririm."

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Esnaf Mutlu Evren (30), vatandaşların, bu sene palamudun olmayacağına ikna olması gerektiğini dile getirerek, "Havalar soğumadığı için ve palamut da soğuğu seven bir balık olduğu için bu sene çıkmadı. Benim tüketicilere tavsiyem, bu sene palamut aramayı bırakıp başka balıklara yönelsinler. Çünkü insanlar palamuda yöneldikçe, bazı satıcılar tarafından kandırılıyorlar" dedi.

'Palamut' etiketini görerek satın alan tüketici Mehmet Can (42), evde kızartınca tombik olduğunu anladığını vurgulayarak "Geçtiğimiz günlerde tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı'na gidip palamut aldım. Ancak eve gelip balığı pişirdiğimde palamut almadığımın farkına vardım. Çok kötü bir tadı vardı. Sorduğumda o balığın tombik olduğunu öğrendim. Esnaf, balığın cinsi neyse o şekilde satmalı" diye konuştu.

Çanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor
FOTOĞRAF 7
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Av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle Çanakkale'de ‘Vira bismillah’ diyerek, denize açılan balıkçılar, en fazla sardalya balığı ile kıyıya döndü.
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Palamuda ise hem balıkçılar hem de vatandaşlar hasret kaldı.
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Palamut, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez bu sabah, bir balıkçı teknesi tarafından yakalandı.
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Az miktardaki palamut ve torik, balık halindeki mezatta 2 esnaf tarafından satın alınıp, paylaşıldı.
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Uysallar Balıkçılık, palamutu tanesi 40, toriği de tanesi 90 TL'den satışa sundu.
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Satıcı Eren Türel, “Çanakkale’ye palamut ilk kez geldi. Geç kaldı. Geçen sene daha erken gelmişti. Bu nedenle fiyatlar yüksek. Umarım fiyatı düşer. Balık çoğaldıkça fiyatının düşeceğini umut ediyoruz. Talep var ama az geldiği için fiyatlar yüksek, vatandaşlar daha çok sormakla yetiniyor” dedi.
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Kilosu 20 TL'den sardalya alan Cem Baykal ise, “Palamut gelmiş ama çok pahalı. O nedenle sardalya, hamsi, midye alıyoruz. Tezgahta palamudu bu hafta ilk kez gördüm. Başka yerde de yok ” dedi.
Çanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor
Çanakkale Boğazı'nda palamut bu sezon ilk kez bu sabah avlandı. Tezgahlardaki yerini alan palamut tanesi 40 TL'den satışa sunuldu. Toriğin tanesinin 90 TL'den satıldığı balıkçılara gelen vatandaşlar ise tercihlerini kilosu 20-25 TL'den satılan sardalya ya da hamsiden yana kullandı.


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