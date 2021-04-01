Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan Mart ayında ihracatımız geçen sene mart ayına göre yüzde 422 artışa ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: Mart ayında ihracatımız geçen sene mart ayına göre yüzde 42.2 artışa ulaştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mart ayında ihracatımız geçen sene mart ayına göre yüzde 42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır.

Haber Merkezi DHA
Ticaret Bakanı Pekcan: Mart ayında ihracatımız geçen sene mart ayına göre yüzde 42.2 artışa ulaştı
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Bakan Pekcan: "İlk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri"

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