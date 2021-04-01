Ticaret Bakanı Pekcan: Mart ayında ihracatımız geçen sene mart ayına göre yüzde 42.2 artışa ulaştı

Bakan Pekcan: "İlk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri"
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Pekcan: "İlk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri"
Ayrıntılar geliyor...
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