Ticaret Bakanlığı Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili inceleme başlattı: En ağır yaptırım uygulanacak

Ticaret Bakanlığı Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili inceleme başlattı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden bir kişi, çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.

Ziyan edilen sebzeleri videoya kaydeden vatandaş, "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin." dedi.

"EN AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü paylaşıma ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Muş, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır.



Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 7, 2022

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