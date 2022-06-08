Ekonomi Ticaret Bakanlığı Antalyada çöpe dökülen sebzelerle ilgili inceleme başlattı En ağır yaptırım uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili inceleme başlattı: En ağır yaptırım uygulanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası inceleme başlatıldığını belirten Bakan Muş, "Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ticaret Bakanlığı Antalyada çöpe dökülen sebzelerle ilgili inceleme başlattı: En ağır yaptırım uygulanacak
Ticaret Bakanlığı Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili inceleme başlattı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden bir kişi, çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.

Ziyan edilen sebzeleri videoya kaydeden vatandaş, "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin." dedi.

"EN AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü paylaşıma ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Muş, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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