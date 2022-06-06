Antalya'da çöpe atılan sebzeleri görüntüleyen vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir insanlıktır

Geçtiğimiz günlerde Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan bir vatandaş, çöpe dökülen yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.

O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, isyan etti.

"BURADA TONLARCA ÜRÜN VAR"

Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren vatandaş, "Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş burada, ve burada kamyonlarca, tonlarca ürün var." dedi.

"BU NASIL BİR İNSANLIKTIR"

Vatandaş, sözlerinin devamında "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?" diye konuştu.