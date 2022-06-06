Gündem Antalyada çöpe atılan sebzeleri görüntüleyen vatandaş isyan etti Bu nasıl bir insanlıktır
ANTALYA

Antalya'da çöpe atılan sebzeleri görüntüleyen vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir insanlıktır

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden bir kişi, çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı. Ziyan edilen sebzeleri videoya kaydeden vatandaş, "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Antalyada çöpe atılan sebzeleri görüntüleyen vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir insanlıktır
​Antalya'da çöpe atılan sebzeleri görüntüleyen vatandaş isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan bir vatandaş, çöpe dökülen yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.

O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, isyan etti.

"BURADA TONLARCA ÜRÜN VAR"

Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren vatandaş, "Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş burada, ve burada kamyonlarca, tonlarca ürün var." dedi.

"BU NASIL BİR İNSANLIKTIR"

Vatandaş, sözlerinin devamında "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?" diye konuştu.

Antalya'da çöpe atılan sebzeleri görüntüleyen vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir insanlıktır
OYNAT 01:43
Antalya'da çöpe atılan sebzeleri görüntüleyen vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir insanlıktır
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöplerin toplandığı alana dökülen sebzeleri görüntüleyen vatandaş duruma tepki gösterdi. Tonlarca sebzenin çöpe döküldüğünü gören vatandaş, 'Şu, zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasbetmek, çalmaktır. Bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin' diyerek serzenişte bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenler tarafından büyük tepki çekti.


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