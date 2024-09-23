Ticaret Bakanlığı 'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı' iddiasını yalanladı: Savunma Sanayi ihracatına gölge düşürülüyor

Ukrayna'nın, Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü iddiasının tamamen yalan olduğunu"

Ukrayna'nın, Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü iddiasının tamamen yalan olduğunu"

"Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü' iddiası tamamen yalandır"

"Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü' iddiası tamamen yalandır"

"Ayrıca, üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin 20 Eylül'de yapmış olduğu açıklamayla bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur. Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin, ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır"