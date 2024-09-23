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Ekonomi
Ticaret Bakanlığı 'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı' iddiasını yalanladı: Savunma Sanayi ihracatına gölge düşürülüyor

Ticaret Bakanlığı 'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı' iddiasını yalanladı: Savunma Sanayi ihracatına gölge düşürülüyor

18:0623/09/2024, Pazartesi
AA
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Ticaret Bakanlığı: Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.
Ticaret Bakanlığı: Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı, 'Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü' iddialarını "Tümüyle yalandır" açıklamasıyla reddetti.

Ticaret Bakanlığı, "
Ukrayna'nın, Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü iddiasının tamamen yalan olduğunu"
bildirdi.

Bakanlıktan, söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada,
"Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü' iddiası tamamen yalandır"
ifadesi kullanıldı.

Türkiye'ye buğday ithalatında çiftçileri korumak amacıyla halihazırda yüzde 130 gümrük vergisi uygulandığına işaret edilen açıklamada, diğer taraftan, dahilde işleme rejimi kapsamındaki buğday ithalatının da yerli buğday üretimi göz önünde bulundurularak 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulduğu vurgulandı.


"Savunma sanayisine gölge düşürülüyor"

Türkiye ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediğinin, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileriyle sabit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin 20 Eylül'de yapmış olduğu açıklamayla bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur. Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin, ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır"



#Ticaret Bakanlığı
#Buğday İthalatı
#Ukrayna

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