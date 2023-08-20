Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından, hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde 12 ülkenin 15 muhatap bakanıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Yeni dönemde hedef; ticaret diplomasisini güçlendirmek, ihracatın menzilini ve hacmini büyütmek, ülkeyi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak olarak belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bolat’ın bizzat katıldığı bu görüşmelerde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz değerlendirildi ve ticaretimizin artırılması noktasında atılacak adımlar ele alındı” denildi.

ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRECEK

Ticaret Bakanı Bolat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi için dünya ticaretine yön veren ülkelerle, komşu ve bölge ülkelerle, uzak ülkelerle ticaret anlaşmalarımızı geliştirmek, yeni anlaşmalar yapmak için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık. Yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkilerimizi zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerimizi başarmak yolunda ticaret diplomasisi çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ

Bakanlık olarak, gelecek 60 günde gerçekleştirilecek görüşmelerle ticaret diplomasisi faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti: “Türkiye Yüzyılı’nda ekonomik ve ticari anlamda ülkemizi iç ve dış yatırımlarla zenginleştirecek, ticaret hacmimizi yükselteceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki 60 günlük sürede birçok ülke ile yoğun temaslarımız sürecek. Ticaret Bakanlığı olarak, bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin ekonomik ve ticari gücünü tüm dünyaya gösterecek, ihracat başta olmak üzere her alanda önemli başarılara, Türkiye Yüzyılı’nda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz.”

Bakan Bolat’ın gündemi yoğun

Ticaret Batanı Ömer Bolat bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan’a gidecek, 24-25 Ağustos'ta Hindistan'da G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak. 28 Ağustos'ta Suudi Arabistan’da 29 Ağustos'ta Irak'ta temaslarda bulunacak. 6 Eylül'de Ankara'da AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan ile bir araya gelecek olan Bolat, İstanbul’da 14 Eylül'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ekonomiden Sorumlu Bakanlar ve 15 Eylül'de da DEİK ile Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı’nda (DTİK) iş insanları bir araya gelecek. 25 Eylül'de Brüksel'e gidecek ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile yeni dönemin yol haritasını ele alacak. Bolat, İstanbul’da 12-13 Ekim'de Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na katılacak, 18 Ekim'de İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ile bir araya gelecek. 19 Ekim'de İspanya, 28 Ekim'de de Kahire'de temaslarda bulunacak. Bolat, 4-5 Aralık'ta İslam İş Birliği Teşkilatı, 17-20 Aralık'ta da ABD'de bulunacak.

75 günde yapılan görüşmeler

Bakan Ömer Bolat 75 günde, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Tayeb Zitouni, Suudi Arabistan Konut Bakanı Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al Kasabi, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih, Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Sheikh Mohammed Bin Hamad Bin Qassim Al-Abdullah Al-Thani, İngiltere Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştü.







