Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yoğun 'ticaret diplomasisi' trafiği: 75 günde 13 ülke 15 bakan

"Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında Macaristan'a gidecek olan Bolat, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto ile hem müteahhitlik hem de ulaştırma alanındaki beklentileri ele alacak, bu ülke ile JETCO toplantısı planlanacak. 24-25 Ağustos'ta Hindistan'da yapılacak G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Bolat, dünya ticaretinde büyüme, küresel değer zincirlerine KOBİ'lerin entegrasyonu gibi konularda değerlendirmede bulunulacak, G20 ülkelerinin ticaret bakanları ile ikili görüşmeler yapacak. Bolat, 28 Ağustos'ta Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretindeki kararlarının takibi konusunda görüşecek. 29 Ağustos'ta en önemli ihracat pazarlarından Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Bolat, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya El Sudani, Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al Greyri, Planlama Bakanı Muhammed Ali Tamim, Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi ve Bayındırlık, İnşaat ve Belediyeler Bakanı Bengin Rekani ile görüşecek."