​Ticaretin neferlerine 725 milyon TL destek

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleri ile kümelenme anlayışı odaklı İhracatçı Yetiştirme Programları açılıyor. Yurtdışı Yurtiçi Fuar ile Heyet Destekleri kapsamında ihracata yönelik tanıtım odaklı destek mekanizması kuruluyor. Küresel Tedarik Zinciri Desteği ile Türkiye’yi küresel tedarik zincirinin en güçlü halkası yapacak proje bazlı hibe programı uygulanıyor.

YENİ PAZARLAR İÇİN DESTEK

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri ile ihracatçılara yeni pazarların kapıları açılıyor. Pazara giriş belgeleri ve pazar araştırması destekleri ile ihracatçıların yurt dışı pazarlara girişleri için belge ve araştırma destekleri veriliyor. Tasarım desteği ile de Türk tasarımını dünyaya açan destek mekanizması kuruluyor. Marka/Turquality Programı ile dünyanın devlet destekli ilk markalaşma programı ihracatçıların hizmetine sunuldu. 2021 yılında ihracatçılara mal ihracatı için toplam 32 bin 867 başvuru kapsamında 12 bin 701 firmaya 1 milyar 830 milyon lira destek verildi. 2022 yılının ilk yarısında ise 13 bin 56 firma başvuru yaptı. Bu firmalardan 7 bin 215’ine 725 milyon 510 bin lira ihracata yönelik devlet desteği ödendi.

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