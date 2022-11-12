Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.

İşte Türkiye'nin Yerli Otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama;

Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin.

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Kamuoyunun bilgisine. pic.twitter.com/Qbsmyy6FDg — Togg (@Togg2022) November 12, 2022

FOTOĞRAF 24 2023 yılında yollara çıkacak olan Türkiyenin otomobili TOGG için şarj istasyonları kurulmaya başlandı. Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen TOGGun Gemlik Kampüsü 29 Ekim tarihinde seri üretime hazır hale getirilecek. Türkiyenin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı çıkışında bulunan alışveriş merkezine kurulmaya başlandı. TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiyede, Trugoya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Boluya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Bolu'da kuruldu Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 29 Ekim'de seri üretime geçecek. 2023 yılında trafiğe çıkması beklenen TOGG'da sevindiren bir gelişme daha yaşandı. TOGG'un şarj istasyonları, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışına kurulmaya başlandı.

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