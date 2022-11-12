Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
"Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.
İşte Türkiye'nin Yerli Otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama;
Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin.
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2023 yılında yollara çıkacak olan Türkiyenin otomobili TOGG için şarj istasyonları kurulmaya başlandı.
Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen TOGGun Gemlik Kampüsü 29 Ekim tarihinde seri üretime hazır hale getirilecek.
Türkiyenin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı çıkışında bulunan alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.
TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiyede, Trugoya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Boluya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.
Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak
Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Bolu'da kuruldu
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 29 Ekim'de seri üretime geçecek. 2023 yılında trafiğe çıkması beklenen TOGG'da sevindiren bir gelişme daha yaşandı. TOGG'un şarj istasyonları, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışına kurulmaya başlandı.
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Yerli otomobil Toggun seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü düzenlenen resmi törenle açıldı.
Etkinlikte ilk elektrikli otomobili olan C-SUV modeli de seri üretim bandından indi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobilin ön satışı şubat ayında başlayacağını ve fiyatının da bu tarihte belli olmasının beklendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek dedi.
Toggun fiyatıyla ilgili de konuşan Erdoğan, Toggun fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Toggun fiyatı da açıklanacaktır diye konuştu.
Toggun tanıtılması ve ayrıntılarının açıklanmasının ardından ikinci el otomobil ilanlarında, Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade eden ilanlar açılmaya başlandı.
NTVde yer alan habere göre; İlan başlıklarının bazılarından Toggun açıklanan renkleri belirtilerek, “Anadolu veya Oltu için satılıktır” ifadeleri kullanılırken, bazılarında “Yerli otomobil almak için satılık” ifadeleri kullanıldı.
Bu ilanların bazıları projeye destek için veya ön siparişe çıktığında parasını hazırda tutarak Togg almak için bekleyenler tarafından koyulsa da bazıları ilanlarını öne çıkarmak için Togg başlığıyla paylaşıyor.
Aracın ön siparişe açılacağı Şubat ayı yaklaştıkça bu ilanların sayısında artış olması bekleniyor.
Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.
İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.
Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.
Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık'
Yerli otomobil Togg'da seri üretim süreci başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin ön satışı için Şubat ayını işaret etmesinin ardından ikinci el otomobil sitelerinde de dikkat çeken bir hareketlilik başladı. 'Togg alacağım için satılık' başlığıyla ilanlar açılmaya başlandı.