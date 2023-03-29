Togg'a sahip olacak 20 bin kişi kura ile belirlenecek
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modelinin asil ve yedek sipariş hakkı kazanan isimleri belli oldu. Çekiliş sonuçları 22.30'da Togg'un resmi internet sitesinden açıklanacak.
20 bin kişi için yedek liste
Togg şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.