Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, En başından bu yana 'Yapamazsınız' dedikleri TOGG 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize milletimizin sahip çıktığını gösteriyor'' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında TOGG un gelişim sürecini anlatan bir de video izletti.