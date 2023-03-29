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Ekonomi

Togg’un ilk sahipleri belli oluyor: 20 bin talihli için kura çekimi canlı yayında yapılıyor

Ön sipariş aşaması tamamlanan Türkiye’nin Otomobili Togg’un sahipleri belli oldu. Ülkemizin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olan Togg T10X modeline sahip olacak 20 bin kişi için şu anda canlı yayında kura çekimi yapıldı. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması ihtimaline karşı 20 bin de yedek talihli belirlendi. Bilindiği üzere Togg için 177 binin üzerinde ön sipariş alınmıştı.

20:48 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Togg'a sahip olacak 20 bin kişi kura ile belirlenecek

Togg'a sahip olacak 20 bin kişi kura ile belirlenecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modelinin asil ve yedek sipariş hakkı kazanan isimleri belli oldu. Çekiliş sonuçları 22.30'da Togg'un resmi internet sitesinden açıklanacak.


Togg çekilişi canlı yayın

20 bin kişi için yedek liste

Togg şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

#Togg
#Yerli Otomobil
#Kura
27 dakika önce
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