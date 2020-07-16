Tokatın devamı rekorlarla geldi: Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değildir

İş dünyası 15 Temmuz’da gösterilen direnişin ekonomiye de pozitif yansıdığını belirtiyor. Hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, “Milletimizin hainlere attığı tokadın devamını ihracat ailesi olarak bizler de rekorlarla getirdik” dedi. O gece nasıl ki

bu millet bir an için bile geri dönmeyi düşünmediyse, ihracatçılar olarak kendilerinin de yorulmadan mücadelelerini sürdürdüklerini ifade eden Gülle, “Türkiye, üstesinden geldiği birçok badireyle gücüne güç katmış birlik ve beraberliğiyle, milli hedeflerine kutlu yürüyüşünü sürdürmüştür” ifadesini kullandı. Gülle, Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen anma töreninde yaptığı açıklamada, şehitlerin adını TİM’de yaşatttıklarını ve şehitlerin her birini kalplerinde taşıdıklarını vurguladı.

ATILIMLAR BAŞARIYI GETİRDİ

Türk milletinin 15 Temmuz’da hain teşebbüse de göğüs gererek mazlum coğrafyalara ilham verdiğini aktaran İsmail Gülle, Türkiye’yi, FETÖ’nün teşebbüsünün dahi durduramadığını belirtti. 15 Temmuz’un milletin iradesine sahip çıkma gücünün tescillendiği bir milat olduğunun altını çizen Gülle, sözlerine şöyle devam etti: “Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değildir.Ülkemiz bu hain teşebbüsün ardından gerek siyasi, gerek askeri, gerekse ekonomik anlamda hızlı bir şekilde atılımlarına devam etmiştir. Bunun sonucu olarak da, ekonomik anlamda birçok başarıya şahit olduk. Üretim durmadı, çarklar dönmeye devam etti. İhracatçılar olarak bizler, bu ülke insanına umut olmak için üretmeye ve ihracata durmaksızın devam edeceğiz.”

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İHRACATTA REKORLAR ARKA ARKAYA GELDİ

Devletin ve Milletin ihracatçılardan beklediği ne varsa vazife olarak kabul edip icra ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini vurgulayan Gülle, “16 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz ticaret heyeti hainlere verdiğimiz en güzel cevap oldu” dedi. Türkiye’nin kalkışma sonrası kalkınmasına engel olan ve ayağına pranga vuran yapıdan kurtulduğunu kaydeden Gülle, şunları söyledi: “Özellikle yerli savunma sanayi projeleriyle, net ithalatçı konumundan ihracatçı ülke konumuna geldi. TİM olarak bizler de bu uyanış bilinciyle verdiğimiz emeklerin haklı gururunu rekorlarla yaşıyoruz.”

83 MİLYON CANINI ORTAYA KOYDU

Ahmet Öksüz

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin, “15 Temmuz gecesi milletimizin eşi benzeri görülmemiş mücadelesiyle defedilen hain darbe girişimini unutmuyoruz. Canını hiçe sayarak şehitlik mertebesine ulaşan vatandaşlarımıza ve gazilerimize bir kez daha minnetimizi sunuyoruz” diye konuştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada ise “15 Temmuz bu kara sayfanın yanında 83 milyon vatandaşın birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği, vatanı ve milleti için canını ortaya koymaktan çekinmediği bir şanlı kahramanlık destanına da sahne olmuştur” denildi.

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GiRiŞiME MiLLET ‘HAYIR’ DEDi

Ali Kopuz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz’un, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgularken, “Türkiye’de kesintisiz demokrasinin başladığı tarihtir” dedi. Girişime Türk milletinin verdiği tepkinin doğru okunması gerektiğini belirten Kopuz, şunları kaydetti: “Türkiye’nin yaşadığı hiçbir darbe girişiminde olmayan şey o gün oldu ve milletimiz ‘Hayır!’ dedi. İstanbul Ticaret Borsası olarak o gece ilk tepki veren kuruluşlardandık. Türk demokrasisi o gece rüştünü ispat etti. Asırlık demokrasi geleneğimiz, kesintiye uğramaktan kurtuldu.“