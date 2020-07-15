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Gündem Yaralar hızla sarıldı O gecenin maliyeti 350 milyar dolar
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türk ekonomisine 350 milyar dolarlık zarar verdi

Yaralar hızla sarıldı: O gecenin maliyeti 350 milyar dolar

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye ekonomisini de derinden sarstı. Kalkışmanın ülke ekonomisine doğrudan maliyetinin yaklaşık 158 milyar dolar olduğunu söyleyen Prof. Sefer Şener, “15 Temmuz’un doğrudan kişi başı maliyeti, yaklaşık 2 bin dolara tekabül ediyor. Ülke ekonomisine dolaylı maliyeti ise 350 milyar doları bulmuştur.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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FETÖ’nün ihaneti ve milletin destansı direnişinin üzerinden dört yıl geçti.

Millet iradesinin hiçe sayılmasının yanında Türkiye’nin ekonomik açıdan da dibe vurması hedefiyle planlanan ve dört yıl önce 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ekonomide açtığı yaralar sarıldı.Kısa sürede atılıma geçen Türkiye, turizm, emlak, otomotiv, savunma sanayii ve finans gibi alanlarda yatırımlarını da hızlandırdı. İş dünyasının 15 Temmuz’un ekonomik etkilerine ilişkin görüşlerinde yaşanan süreç ele alındı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 15 Temmuz’un cumhuriyet tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedildiğini belirtti. Cevabı Türk milletinin verdiğini, dile getiren Kaan, MÜSİAD'ın her zaman ve her şartda milli iradeden yana tavır aldığını vurguladı.

Yeni Şafak direniş noktalarında
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Yeni Şafak direniş noktalarında

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DÖRT YILDA DAHA DA GÜÇLENDİK

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, geçen dört yılda ekonomideki kayıpların telafisi için iş dünyasının görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Türkiye’nin artık teknolojiyi sadece kullanan değil üretebilen, ihraç edebilen ülke yoluna girdiğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de, “15 Temmuz'da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başladı” dedi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, alınan tedbirlerle piyasaların sorunsuz çalışmaya devam ettiğini söyledi.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da “Türk iş dünyası olarak, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine birlikte çalışarak sağlayacağız” ifadelerini kullandı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İş dünyası olarak darbenin karşısındaki duruşumuzu, daha ilk günden ekonomide karşılaştığımız stres testleriyle dolu o günleri başarıyla geçerek, üreterek ve çalışarak gösterdik” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin, ülke ekonomisi üzerinde etkileri olduğunu ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, "Ülkemizin yükselişini ve ekonomik istikrarını bozmaya çalıştılar. ‘Güçlü Türkiye' ve '2023 hedefleri' doğrultusunda hem devletimiz hem Türk iş dünyamız, ne yatırımda ne üretimde asla hız kesmedi” diye konuştu.

EKONOMİNİN TEMELLERİ SAĞLAM

Hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanısıra, iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdiklerini aktaran Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi. 15 Temmuz'da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunun görüldüğünü dile getiren Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasinin de ekonominin de daima nöbetçisi olacaklarını söyledi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın ise Türkiye ekonomisinin doğrudan hedef alındığını, fakat, yerinde adımlarla ekonomi üzerindeki oyunların bozulduğunu vurguladı.

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BANKACILIK KENDİNİ TOPARLADI

Türk bankacılık sektörü, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gücünü tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, kritik dönemeçlerin başarıyla geride bırakıldığını ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Ekonomimiz her türlü müdahaleye karşı güçlü bir bağışıklık kazandı" dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, “Menfur girişim, Türk bankacılık sektörünün gücünü kanıtladığı, uluslararası finans ders kitaplarına örnek vaka olarak geçebilecek bir stres testi olarak görülüyor” diye konuştu. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da 15 Temmuz 2016'daki hain girişime karşı bankacılık sektörünün de somut ve sağlam duruş sergilediğini belirtti. Bu süreçlerde milletin yanında yer aldıklarını ifade eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomi cephesinde badirelerin en az hasarla atlatılması için çalıştıklarını aktardı. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün de ekonomi boyutunda da maddi ve mali kayıplar yaşatmayı hedefleyen bu kalkışmanın iradeli bir duruş sayesinde püskürtüldüğünü belirtti.

TÜRK MİLLETİ DİRENİŞ SERGİLEDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin kutlu bir direniş sergilediğini aktaran Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Tüm dünyaya kenetlendiğimizi bir kez daha anlattık. Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine sahip çıktı” dedi. İş dünyası olarak kendilerinin de sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Elmas, “15 Temmuz’un devamı olan süreçte ekonomik saldırılara karşı inançla karşı durmaya devam ettik” dedi.

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MASAK PARA TRAFİĞİNİ TAKİPTE

FETÖ’nün para trafiğinin önlenmesine yönelik çok yönlü mücadele yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2019 yılı sonuna kadar örgütle ilgili 1249 finansal işlem kapsamında 524 milyon lirayı askıya aldı. MASAK, 2016 yılından bu yana soruşturma ve kovuşturma makamlarının talepleri çerçevesinde örgüte ilişkin 50 binin üzerinde mali analiz dosyasını tamamladı. Örgütün mali büyüklüğünün toplam 150 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

MADDİ KAYIP 350 MİLYAR DOLAR

  • İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin aynı zamanda Türk ekonomisine karşı da bir darbe olduğunu ifade etti. Hain FETÖ darbe girişiminin ülke ekonomisine doğrudan maliyetinin yaklaşık 158 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Şener, “Darbe girişiminin doğrudan kişi başı maliyeti yaklaşık 2 bin dolara tekabül ediyor. Ülke ekonomisine dolaylı maliyeti ise 350 milyar doları bulmuştur” diye konuştu.

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