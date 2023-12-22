TPAO'dan 2 ilde 4 saha için kamulaştırma kararı

TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 ve Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.