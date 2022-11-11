Ekonomi Trafik ceza oranlarında indirim hazırlığı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trafik ceza oranlarında indirim hazırlığı

Trafik cezaları başta olmak üzere, yeniden değerleme oranını aşağı çekecek yasal bir düzenleme gündeme geldi. AK Parti, yeniden değerleme konusunda Cumhurbaşkanına indirim yetkisinin verilebilmesi için çalışmalara başladı.

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Trafik ceza oranlarında indirim hazırlığı
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Bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı belli oldu. 2023 yılı için bu oran yüzde 122,9 olarak hesaplandı.

Pasaport, sürücü belgesi ve motorlu taşıtlar vergisinde artışlar bu orana göre gerçekleştiriliyor.

Bu oranı indirme yetkisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bu yetkisini kullanarak MTV artış oranını aşağı çekmişti. Bu yıl da benzer bir beklenti bulunuyor ancak yeni yılla birlikte en büyük artış kalemini barındıran trafik cezalarında ise böyle bir formül bulunmuyor.

Bu nedenle AK Partili kurmaylar, trafik ceza oranlarını aşağı çekmeye yönelik hazırlık yürütüyor.

İKİ FARKLI FORMÜL MASADA

Biri, Motorlu Taşıtlar Vergisinde olduğu gibi, trafik cezaları için de indirim yetkisi veren bir kanuni değişiklik yapmak, diğeri ise cezalar için yeniden değerleme oranı dışında yeni bir kriterin belirlenmesi.

Bu durumda, 2023 yılı için hesaplanan yaklaşık yüzde 123'lük oran aşağı çekilebilecek. Hazırlanacak yeni düzenleme, Meclis gündemindeki torba tekliflerden birine eklenerek yeni yıldan önce çıkması sağlanacak.

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