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Ekonomi Trumptan üstü kapalı tehdit Belki hiç kaldırmayız
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DÜNYA EKONOMİSİ

​Trump'tan Çin'e üstü örtülü tehdit: Belki hiç kaldırmayız

Trump'tan üstü kapalı tehdit: Belki hiç kaldırmayız

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 200 milyar dolarlık Çin mallarına dün itibariyle uygulanmaya başlayan ek gümrük vergileri sonrasında iki ülke arasında müzakereler devam ederken Trump sosyal medya hesabı üzerinden üstü kapalı Çin'i tehdit etti. Trump, Çin ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı paylaşımında, ''ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Çin devlet Başkanı Şi Cinping - ABD Başkanı Donald Trump
Çin devlet Başkanı Şi Cinping - ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine değindi.

BELKİ DE HİÇ KALDIRMAZ!

ABD ile Çin ticaret görüşmelerinin yapıcı olduğunu vurgulayan Trump, "Geçtiğimiz iki gün boyunca iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin durumu hakkında samimi ve yapıcı konuşmalar yapıldı. (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile aramdaki ilişki oldukça güçlü. Geleceğe yönelik konuşmalar devam edecek.

Bu arada, ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

Trump'tan üstü kapalı tehdit: Belki hiç kaldırmayız
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Trump'tan üstü kapalı tehdit: Belki hiç kaldırmayız
  • Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da ABD ve Çinli yetkililer arasında iki gündür devam eden görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı.

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