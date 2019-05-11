ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine değindi.

BELKİ DE HİÇ KALDIRMAZ!

ABD ile Çin ticaret görüşmelerinin yapıcı olduğunu vurgulayan Trump, "Geçtiğimiz iki gün boyunca iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin durumu hakkında samimi ve yapıcı konuşmalar yapıldı. (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile aramdaki ilişki oldukça güçlü. Geleceğe yönelik konuşmalar devam edecek.

Bu arada, ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Trump'tan üstü kapalı tehdit: Belki hiç kaldırmayız

ABD'nin başkenti Washington'da ABD ve Çinli yetkililer arasında iki gündür devam eden görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı.