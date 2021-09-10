TSK'nın yeni uydusu için ilk adım

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmalarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ABD'nin başkenti Washington'daki dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'de, Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında üretilecek uydunun maketini de sergiledi.

TSK'YA YENİ GÜÇ

Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu'nun, 2016'da yörüngesine yerleştirilen Göktürk-1 Uydu Sistemi'nin görev ömrü tamamlamasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yüksek çözünürlüklü elektro-optik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılaması amaçlanıyor.

ALT SİSTEM TEDARİKİ

Proje kapsamında uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonuyla ilgili sistem/alt sistemler tedarik edilecek. Ayrıca, birçok ekipman ve yazılımın yerli olarak geliştirilip kullanılması hedefleniyor. Türkiye'nin uzay teknolojisinin sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanması, bu alandaki mevcut imkan, kabiliyet, insan kaynağı, altyapı, yeteneklerin kullanılması ve elde edilen kazanımların sürekliliğinin sağlanması da planlanıyor.

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Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında boy gösterdi.

MİLLİ UYDUYA DÖNÜŞTÜ

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, AA muhabirine, Göktürk Uydu Ailesi Projesi kapsamında Göktürk-1'in, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı için dışarıdan doğrudan satın alma şeklinde temin edildiğini söyledi.

79 MÜHENDİS ÇALIŞTI

TUSAŞ'ın 79 mühendisinin bu projede yurt içinde ve dışında, tasarım, test ve üretim çalışmalarında yer aldığını belirten Nas, bu sayede önemli kabiliyetler kazanıldığını ifade etti.