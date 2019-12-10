Tüm uyarılara rağmen takmayan sürücülere ceza yağdı: Bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olan kış lastiği kullanımına yönelik Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildiğini açıkladı. 625 liralık cezai işlemler sonucu denetimlerde sürücülere toplamda 1 milyon 88 bin 750 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi 10 Aralık 2019, 07:25 Son Güncelleme: 10 Aralık 2019, 07:34 AA