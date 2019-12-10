Ekonomi Tüm uyarılara rağmen takmayan sürücülere ceza yağdı Bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüm uyarılara rağmen takmayan sürücülere ceza yağdı: Bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olan kış lastiği kullanımına yönelik Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildiğini açıkladı. 625 liralık cezai işlemler sonucu denetimlerde sürücülere toplamda 1 milyon 88 bin 750 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye genelinde kış lastiği takmayan 1742 araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 Aralık'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

1 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ

Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı. Denetimlerde sürücülere 1 milyon 88 bin 750 TL ceza kesilmiş oldu.
  • Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında ceza 625 lira: 1 Aralık'ta başlıyor
EKONOMİ
Zorunlu kış lastiği uygulamasında ceza 625 lira: 1 Aralık'ta başlıyor

Lastikçilerde 'kış lastiği' yoğunluğu: Kurala uymayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek
EKONOMİ
Lastikçilerde 'kış lastiği' yoğunluğu: Kurala uymayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek

Kış lastiğinde geri sayım başladı
EKONOMİ
Kış lastiğinde geri sayım başladı
Yüzde 65i kaçak ekiyor

Yüzde 65'i kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazancı duyan saç işine giriyor.
Annelerin zaferi

Annelerin zaferi

​HDP önündeki eylemi duyan Cafer örgütten kaçıp annesine geldi.
Bir haftada1 milyon liralık ceza

Bir haftada
1 milyon liralık ceza

​Tüm uyarılara rağmen takmayanlara ceza yağdı.
FETÖ - Alman ortaklığı

FETÖ - Alman ortaklığı

​Almanya, Afrika'daki FETÖ okulları için seferber oldu.
Onayımız olmadan adım atamazlar

Onayımız olmadan adım atamazlar

​Ferhad Abdi Şahin'i gördüğümüz yerde etkisiz hale getireceğiz.
Asgari zammında talep farkı üç kat

Asgari zammında talep farkı üç kat

​İşçi yüzde 27 talep ederken, işveren yüzde 9 diyor.

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.

Ahlak yoksa<br>sanat da olmaz

Ahlak yoksa
sanat da olmaz

​Savaş suçlusu Milosevic'e destek veren Handke bugün Nobel Edebiyat Ödülü 'nü alacak.
Esma<br>komutan şehit oldu

Esma
komutan şehit oldu

​Türkiye'nin sayılı kadın bomba uzmanı Esma Çevik şehit oldu.
Fuat Oktay'dan eleştirilere yanıt

Fuat Oktay'dan eleştirilere yanıt

Oktay: Belediyeleri terör merkezi haline getirenler yargılanacak.
İdlib’den göç

İdlib’den göç

​25 bin Suriyeli Türkiye sınırına göç etti.
İsrail aşırı sağı kullanıyor

İsrail aşırı sağı kullanıyor

Aşırı sağcı hesaplar üzerinden kurgu haberlerler yapılıyor.
İlhaka karşı genel grev

İlhaka karşı genel grev

​İşgalci İsrail güçleri plastik mermiyle müdahale etti.
Getiri şampiyonu Borsa İstanbul

Getiri şampiyonu Borsa İstanbul

​Kasım ayında yüzde 5.25 oranında kazandırdı.
Beyin implantı güçlendiriyor

Beyin implantı güçlendiriyor

​Hafızanın yüzde 15 ile yüzde 20 oranında arttığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.