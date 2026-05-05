Turizmde bayram hareketliliği başlıyor: Erken rezervasyon uyarısı geldi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmde hareketliliği artırdı. Sektör temsilcileri, yüksek doluluk oranları beklenirken vatandaşlara erken rezervasyon çağrısı yaptı.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmi hareketlendirecek.
Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı açıklamada, 9 günlük tatilin sektör için son derece olumlu ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.
"En erken rezervasyonu yaptıran en indirimli fiyatı alıyor"
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da tatilin erken açıklanmasının büyük avantaj sağladığını söyledi.
Kavaloğlu, mayıs ayının ilk haftasının Rusların tatili ile hareketli geçeceğini belirterek, Kurban Bayramı ile sezonun tam anlamıyla başlayacağını vurguladı.
İç pazarın sektörün güvencesi olduğunu aktaran Kavaloğlu, şöyle devam etti:
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da tatilin hem vatandaşa hem de sektöre çok iyi geleceğini, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin hareketleneceğini kaydetti.