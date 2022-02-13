Ekonomi Türk Hava Yollarından Ukrayna uçuşları için karar Bilet iade ve değişiklik hakkı tanındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Hava Yolları'ndan Ukrayna uçuşları için karar: Bilet iade ve değişiklik hakkı tanındı

Türk Hava Yolları, Ukrayna'da meydana gelen son gelişmelerin ardından aldığı yeni kararı duyurdu. THY, Ukrayna'ya bilet almış yolculara iade ve değişik hakkı tanındığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Türk Hava Yollarından Ukrayna uçuşları için karar! Ukrayna bileti iade ve değişiklik yapılıyor mu?
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THY Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle bu ülkeye bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığını açıkladı. Yetkililer uçuşların devam ettiğini de bildirdi.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ortaklığımıza ait Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Herson) varışlı seferlere kayıtlı olan yolcularımız, 28 Şubat 2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıda yer verilen haklardan faydalanabileceklerdir. Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir, orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir. Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır."

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