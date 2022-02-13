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AVRUPA

Biden ile Zelenskiy'den önemli görüşme: Diplomasi ve caydırıcılık üzerinde anlaştılar

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin Ukrayna-Rusya krizinde 'diplomasi ve caydırıcılık' üzerinde anlaştığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Biden ile Zelenskiyden önemli görüşme: Diplomasi ve caydırıcılık üzerinde anlaştılar
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ​ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı

DİPLOMASİ VE CAYDIRICILIK ÜZERİNE ANLAŞILDI

Açıklamada, Biden ve Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak “diplomasi ve caydırıcılık” üzerinde anlaştıkları aktarıldı.

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