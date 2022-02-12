Herkes kaçıyor: Ukrayna ve Rusya gerilimi zirvede

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. İki ülke arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Hollanda ve Almanya vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu.Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısında bulundu.

ABD TAHLİYEYE HAZIRLANIYOR

ABD'de isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının bugün Kiev Büyükelçiliğindeki neredeyse tüm Amerikan personelinin ayrılmaları gerekebileceğini duyurmayı planladığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün de vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmeme çağrısı yaptı.

"BİR AN EVVEL TERK EDİN"

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Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulundu.Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki güvenlik durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

VATANDAŞLARA SÜKUNET ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya tarafının gerilimi tırmandırması nedeniyle Ukrayna yönetimi, diplomasisi ve ordusunun en başından beri çeşitli senaryolara, devlete yönelik saldırgan niyetlere karşı kararlı ve hazır olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.

Kiev'de siviller askeri eğitim alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında dün yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında, Ukrayna’nın mevcut güvenlik durumu ve diğer eylemlerinin analizinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna yönetiminin kararları ve ortaklarının yardımları sayesinde devletin ve vatandaşların kendini koruma yeteneğinin daha da arttığına dikkat çekildi.

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AVRUPA BİRLİĞİ SERT YAPTIRIMLARA HAZIR

Açıklamada, Ukrayna’nın geçen yıl kasımda ortaklarına önerdiği "Rusya için kapsamlı sınırlama paketi"nin Kremlin’in saldırgan politikasına karşı etkili bir araç haline geldiğine dikkat çekilerek Ukrayna’nın şimdi her düzeyde koordine diplomatik temaslar sayesinde güçlü bir konuma sahip olduğu, ABD ve Avrupa Birliği’nin sert yaptırımlar için hazırlıklarını tamamladığı, Ukrayna’ya makro finansal yardımlar sağladığı vurgulandı.

LAVROV BLİNKEN GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamanın devamında Lavrov’un görüşmede Blinken’e hitaben yaptığı konuşmalar aktarılarak, “Bakan Lavrov, ABD ve müttefikleri tarafından Ukrayna’ya karşı ‘Rus saldırganlığı’ hakkında başlatılan propaganda amaçlı kampanyanın kışkırtıcı amaçlar güttüğünü, bu kampanyaların Kiev’deki yetkilileri Minsk anlaşmalarını sabote etmeye ve ‘Donbas sorununu’ zorla çözmeye yönelik zararlı girişimleri teşvik ettiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

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İHLAL EDİLEN EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ

Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri taslağının görmezden geldiği de vurgulanarak, “Rusya Dışişleri Bakanı’nın belirttiği gibi Washington ve Brüksel’in Rus-Amerikan anlaşması ve güvenlik garantilerine ilişkin NATO ile anlaşma taslaklarına tepkisinin başta ittifakın genişlememesi olmak üzere Rusya için kilit hükümleri görmezden geliniyor” denildi.

İHA

Açıklamanın sonunda ise, “ABD ve NATO’dan alınarak sunulacak olan belgeleri değerlendirmenin merkezinde bu konuların yer alacağı vurgulandı. Sergey ve Lavrov, Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda en üst düzeyde alınan taahhütleri ihlal eden eylemlerin kabul edilemez olduğunu hatırlattı” ifadeleri kullanıldı.

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