Kritik Ukrayna görüşmesi: Biden'dan Putin'e 'Birliklerini Ukrayna sınırlarından çek' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin sona erdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 12.06'da (TSİ 20.06) tamamlandı.

Görüşmede Biden, Putin'e Rus birliklerini Ukrayna sınırlarından geri çekmesi çağrısında bulundu.

Biden, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerimizin Rusya'ya hızlı ve ciddi maliyetler yükleyeceğini açıkça belirtti.

Bunun yerine gerilimi azaltma ve diplomasiye katılmaya çağırdı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

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ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

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