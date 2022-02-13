Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeierden Putine Ukraynanın boynundan ipi çıkar
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Putin’e: Ukrayna'nın boynundan ipi çıkar

Almanya’da cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilen Frank Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslendi. "Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz." diyen Steinmeier "Ukrayna’nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Putin’e: Ukraynanın boynundan ipi çıkar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier

Almanya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde federal kongrede bin 472 delegenin bin 45’inin desteğini alan 66 yaşındaki Frank Walter Steinmeier ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

İkinci dönemine seçilen Steinmeier yaptığı konuşmada, partiler üstü bir cumhurbaşkanı olmaya devam edeceği sözünü vererek, görevinin ülkede yaşayan herkese hizmet etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında demokrasi vurgusu da yapan Steinmeier, “Görevim süresince demokrasinin yanında olanın yanında olacağım, demokrasinin karşısında olanın da karşısında olacağım“ dedi.

“Ukrayna’nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım“

  • Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginliğe de değinen Steinmeier, sadece Ukrayna’da değil, Doğu Avrupa’da yer alan pek çok ülkede korkunun arttığını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenen Steinmeier, “Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz. Ukrayna’nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım“ dedi.

Almanya cumhurbaşkanı yeniden Steinmeier
DÜNYA
Almanya cumhurbaşkanı yeniden Steinmeier

Avrupa’daki büyüyen savaş tehlikesi konusunda uyarıda bulunan ve Ukrayna çevresindeki gergin güvenlik durumundan Rusya’yı sorumlu tutan Steinmeier, "Doğu Avrupa’da bir askeri çatışmanın, bir savaşın ortasındayız ve bundan Rusya sorumludur" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rusya’nın asker konuşlandırmasını yanlış anlamak mümkün değil. Bu Ukrayna için bir tehdit. Ancak Ukrayna halkının korku ve tehdit olmadan yaşama, kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı var. Bunu yok etmeye çalışan herkese kararlılıkla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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