Ford açıklamasında grev kararı uygulama tarihinin sonradan belirleneceği bildirildi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu pazarlık sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal sendikası grev kararı aldı.
MESS, uyuşmazlık tutulmasının ardından 29 Aralık 2023 günü yapılan 6. oturumda teklifini yüzde 50’ye, 5 Ocak 2024 günü yapılan 7. oturumda ise yüzde 60’a çıkarmıştı. Ancak bu teklifler de Türk Metal tarafından kabul edilmemişti.