Sıfır otomobil pazarında elektrikli araçlar arasındaki rekabet giderek kızışırken ortaya çıkan bu tablo otomobil fiyatlarına ise indirim olarak yansıyor. Bu doğrultuda Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla da sürpriz bir hamle daha yaparak iki modelinde daha fiyatları aşağıya çekti. İşte Tesla'nın indirime gittiği iki model ve araç fiyatlarında yapılan fiyat indirimleri..