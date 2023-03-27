Türk otomotiv sektöründen ABD'de görüşme: Hedef ihracat artışını devam ettirmek

"ABD’ye otomotiv ihracatımız 1,5 milyar dolara yakın, Tedarik endüstrisi ihracatımız 900 milyon dolar. Ticari araç ihracatımız 400 milyon doların, binek otomobiller ihracatımız 100 milyon doların üzerinde. Hedefimiz, 2022 yılında 7. büyük ihracat pazarımız olan ABD'ye ihracat artışını devam ettirmek. Bu açıdan heyet programı oldukça verimli geçti."