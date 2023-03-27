Türk otomotiv sektöründen ABD'de görüşme: Hedef ihracat artışını devam ettirmek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) "ABD Atlanta Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı düzenlendi.
OİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen programa Türkiye'den 10 otomotiv firması katıldı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ile OİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Müfit Karademirler'in de yer aldığı heyet, Atlanta'daki firmaları ziyaret etti.
Türk otomotivciler, program süresinde Atlanta ve çevresinde yerleşik ABD'li ithalatçı ve toptancı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.