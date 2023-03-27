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Ekonomi

Türk otomotiv sektöründen ABD'de görüşme: Hedef ihracat artışını devam ettirmek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin organizasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile ABD Atlanta Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti bir program düzenledi. Bu heyete Türkiye'den 10 otomotiv firması katıldı. Program 12-16 Mart arasında gerçekleşti. Türk otomotiv firmacıları programda Atlanta ve yerleşik Amerikalı ithalatçı firmalarla birlikte ikili iş görüşmesinde bulundu.

13:14 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) "ABD Atlanta Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı düzenlendi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen programa Türkiye'den 10 otomotiv firması katıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ile OİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Müfit Karademirler'in de yer aldığı heyet, Atlanta'daki firmaları ziyaret etti.

Türk otomotivciler, program süresinde Atlanta ve çevresinde yerleşik ABD'li ithalatçı ve toptancı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üyeler için faydalı bir programa imza attıklarını belirterek,
"ABD’ye otomotiv ihracatımız 1,5 milyar dolara yakın, Tedarik endüstrisi ihracatımız 900 milyon dolar. Ticari araç ihracatımız 400 milyon doların, binek otomobiller ihracatımız 100 milyon doların üzerinde. Hedefimiz, 2022 yılında 7. büyük ihracat pazarımız olan ABD'ye ihracat artışını devam ettirmek. Bu açıdan heyet programı oldukça verimli geçti."
ifadelerini kullandı.



#Bursa
#İhracat
#otomotiv
#sektör
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