Türkiye-KKTC hattında ekonomi zirvesi: Hedef 2030’da 1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Ankara’da düzenlenen toplantıda yatırım fırsatları, üretim kapasitesi ve stratejik iş birlikleri ele alındı. Toplantıda konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’nin ihracatını 2030 yılına kadar 160 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Soykırımcı İsrail’in saldırgan ve yayılmacı politikaları sebebiyle “Mavi Vatan” olarak kabul edilen Doğu Akdeniz için ekonomik güç ve stratejik ortaklık her zamankinden daha büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda EkoAvrasya Vakfı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Türk Dünyası Sivil Toplum İş Birliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklığında çeşitli isimler bir araya getirildi. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Türkiye-KKTC Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi” toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun artırılması mesajı verildi.

TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN KKTC BÜYÜYOR, GELİŞİYOR

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’nin tüm ambargo ve izolasyonlara rağmen üretim, turizm ve ticaret alanlarında büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, turizmde mevcut 32 bin yatak kapasitesinin 2030 yılına kadar 50 bine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Yıllık 4 milyon turist hedefi bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, “Şu an 160 milyon dolar civarında olan ihracatını, 2030’da 1 milyar dolara çekme hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza mücadele veren bir Kıbrıs Türk halkından rahatlıkla bahsedebiliriz” dedi.

TÜRK İŞ DÜNYASINDA YENİ ORTAKLIK

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre ise Türkiye’nin, KKTC’ye yönelik ekonomik ambargo ve izolasyonların aşılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Dilemre, temel hedefin KKTC’nin dünya ekonomisiyle tam entegrasyon sağlaması olduğunu kaydetti. KKTC’nin eğitim, turizm, işlenmiş tarım ürünleri, yapı malzemeleri ve yüksek teknolojili sanayi alanlarında önemli yatırım potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Dilemre, Türk iş dünyası için yeni ortaklık fırsatlarının oluşacağını ifade etti.

TÜRKİYE YANIMIZDA OLDUĞU SÜRECE “YILMAYIZ”

Türkiye-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de KKTC’nin güvenli yapısının yatırım açısından avantaj sağladığını belirtti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise ekonomik gücün sürdürülebilir gelecek açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Ana vatan Türkiye yanımızda olduğu sürece uygulanan izolasyonlar bizi yıldıramaz” ifadelerini kullandı.

AKDENİZDE REFAHIN ADRESİ KKTC

EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren de KKTC’nin Doğu Akdeniz’de stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Ekonomik olarak güçlü bir KKTC, Doğu Akdeniz’de istikrarın ve refahın en önemli adresi olacaktır” dedi.