Türkiye'den yenilenebilir enerji alanında emin adımlar

"Cumhurbaşkanımız 2053’te Net Sıfır emisyon hedefini ilan etti. Türkiye’nin karbon nötr ekonomi olması için özellikle enerji sektöründe üzerimize düşen çalışmalarla ilgili ilk değerlendirmelerimizi yaptık. Bu bağlamda Türkiye 2035’e geldiğinde 53 bin megavatlık güneşe, yaklaşık 30 bin megavatlık rüzgara, 7 bin 200 megavatlık nükleere ve 7500 megavatlık depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Biraz daha uzun vadede konuşulacak olursa önümüzdeki 30 yıl boyunca Türkiye’nin her yıl 5 bin megavat güneş santralini hayata geçirmesi gerekiyor. Bu bağlamda Güneş Enerjisi Teknolojileri Eylem Planını ODTÜ-GÜNAM ile beraber TENMAK işbirliği ile çalışıyoruz. GÜNAM’ın her geçen gün büyümesini ve önemli bir işlev üstleneceğini görüyoruz, destekliyoruz."