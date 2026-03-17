Türkiye'nin baklava devi Faruk Güllü satışa çıkarılıyor: İşte istenen bedel

2016 yılında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Baklavacı Faruk Güllü için satış süreci resmi olarak başlatıldı. TMSF tarafından yayımlanan ilanla, markanın tüm mal varlığı ve haklarını kapsayan ticari ve iktisadi bütünlüğünün devredileceği ihaleye ilişkin muhammen bedel ve tarih detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım sıfatıyla yönetimini yürüttüğü Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin varlıklarını kapsayan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü resmen satışa sunduğunu duyurdu.
İhale 8 Nisan'da gerçekleşecek
Şirketin sahip olduğu tüm mallar, yasal haklar, sözleşmeler ve diğer varlıkların dahil edildiği bu kapsamlı satış işlemi için muhammen bedel 223 milyon TL olarak belirlendi. Dev markanın yeni sahibini bulacağı ihale, 8 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek.
2016 yılında kayyım atanmıştı
Hatırlanacağı üzere, şirket yönetimine 2016 yılında yürütülen yasal süreçler kapsamında el konulmuştu. Söz konusu karar; FETÖ mensubu olduğu tespit edilen şahıs ve şirketlere yönelik başlatılan soruşturmalar neticesinde, "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "terör örgütüne üye olmak" ile "terör örgütünün finansmanı" suçlamalarına dayandırılarak alınmıştı.