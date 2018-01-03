Türkiye'nin F1 umudu 2019'a kaldı

Türkiye’de 2005 yılında büyük bir hayal gerçek olmuş ve dünyanın en çok izlenen spor organizasyonunu izleme fırsatını yakalamıştık. 250 milyon dolara yapılan muhteşem pistte 7 yıl boyunca yarışlar yapıldı. Söz konusu dönemde Formula 1 Başkanı ve CEO’su Bernie Ecclestone yıllık 13.5 milyon dolar olan yarış bedelini 26 milyon dolara çıkardı. Ve sonucunda F1 rüyası İstanbul Park için 2011 yılında sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNE ALINDI

Şimdi F1 yarışlarının Türkiye’ye geri dönmesi konuşuluyor. Üstelik konu ile ilgili olarak önemli çalışmalar yapıldı. Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 yarışlarının tekrar ülkemize geri getirilmesi konusunda Formula 1'in yeni sahipleri ile temasa geçip grubun yeni CEO'su olan Chase Carey ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Görüşmede İstanbul Park’ın, Formula 1’i tekrar misafir edeceği sonucuna varıldı.

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F1'in CEO'su Chase Carey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

ŞOKA UĞRADIK!

2018 yılı Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi de açıklandığında şaşkınlığa uğradık. Çünkü Türkiye, 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer almıyordu.

TÜRKİYE'NİN GİRMESİ İÇİN BİR ÜLKENİN ÇIKMASI GEREKİYOR

Konu ile ilgili Yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan Intercity Satış Pazarlama Direktörü Sadi Hezber “Birçok ülke ilgili yarışlara ev sahipliği yapabilmek için sırada bekliyor. Bir sezonda gerçekleştirilebilecek yarış sayısı da sınırlı olduğundan mevcut geçerli ülke anlaşmalarının tamamlanması ve/veya takvimden bazı ülkelerin çıkması lazım ki yerine yeni ülkeler girebilsin. 2018 Formula 1 takvimi hali hazırda 21 yarış içermekte, bu sebepten 2018 takviminde yer alamıyoruz ancak 2019 için takvimden bir ülke çıkarsa yerine girme şansımız çok yüksek” dedi.

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2019'DA ŞANSIMIZ BÜYÜK

Özellikle Formula 1 yönetimi, yarışan pilotlar ve takımların da Intercity İstanbul Park'ın takvime geri dönmesini çok istediklerini belirten Hezber “2019 takvimine ilk girecek ülkelerden biri olmamızı destekleyen unsurlar var. Hali hazırda Vural Beyde konuyla ilgili Formula 1 yönetimi ile sürekli temas halinde, projenin T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olması da bu hususta oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

İstanbul Park F1 yarışları

80 PİLOT YETİŞTİRİLDİ

Dünyanın en iyi Formula 1 pistlerinden biri olarak gösterilen İstanbul Park, 2013 yılında Vural Ak’ın İstanbul Park ihalesini kazanarak tesisi işletmeye başlaması ile birlikte 365 gün işleyen bir otomobil, eğitim ve motor sporları tesisine dönüştü. 2013 yılından bu yana Dünya Superbike Motosiklet şampiyonası, Dünya Rallikros RX Şampiyonası, Ferrari Yarış Günleri gibi farklı uluslararası yarış etkinlikleri gerçekleştirildi.

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Motor sporlarını geliştirmek adına 3 farklı tek marka kupası hayata geçirildi ve son iki yılda 80 yarış pilotu yetiştirildi. Hezber, önümüzdeki yıl bu sayının 100 pilota çıkacağını söyledi.

İstanbul Park Formula 1 yarışları

TÜRKİYE'Yİ TANITIYORLAR

Intercity İstanbul Park bünyesinde motor sporlarında pist yarışları dışında da ralli ve off-road branşlarında yarışlar düzenlendiğini belirten Hezber, “Bu branşlar için de tesis içinde farklı yatırımlar gerçekleştirdik ve Intercity İstanbul Park'ı motor sporlarının ülkemizde gelişmesi açısından önemli bir tesis haline getirdik. Global olarak Porsche firması ile bünyemizde Porsche Driving Center sürüş merkezimizi kurduk ve yılda yaklaşık 80 gün farklı ülkelerden misafirlerimizi bu merkezde ağırlamaktayız. Özellikle 30 farklı ülkeden gelen bu yabancı misafirlerimiz bulundukları ülkelerde "fikir lideri" kişiler olduğundan ülkemizin tanıtımı için önemli bir rol oynamaktalar” açıklamasında bulundu.

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