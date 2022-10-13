MSB duyurdu: 'KN-12' envantere girdi

Çünkü dünya artık çok daha güvensiz bir yer ve eğer ki hayatta kalmak istiyorsak ki Türkiye`nin çevresine baktığınız zaman da bir ateş çemberiyle çevrili olduğunu göreceksiniz. Çatışma olmayan tek bir sınırımız dahi yok. Bizim mutlaka savaşa hazır olmamız gerekiyor. Sürpriz etkisi yaratacak silahlarımızın olması gerekiyor ve bunu el birliğiyle bir milli mesele haline getirmemiz gerekiyor.\"