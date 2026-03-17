Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti tamamlandı

Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahallede yaşayan vatandaşlar için 656'sı betonarme, 121'i hafif çelik yapı olmak üzere toplam 777 köy evi inşa edildi. Bakan Murat Kurum da NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ev sahiplerinden Mehmet Alkışar'ın "Şimdi bundan daha mutlu olur mu?" sözlerine yer vererek, "Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı" ifadelerini kullandı. Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahibi Alkışar, evlerinin beklediğinden daha geniş olduğunu belirterek, “Mutfak hariç toplam 4 oda var. 4+1 yani. Beklediğimden daha geniş oldu. Depreme dayanıklı yapıldı. Kullanılan demirin haddi hesabı yok. Mutluyuz. Devlet evini vermiş sana” dedi.

Görüntülerde yer alan Necla Düşmez ise evlerinin hayal ettiklerinden daha güzel olduğunu ifade ederek, "Bir senede bitirdiler. Evlere emek vermişler, burada kocaman bir şehir oluşturdular. Boş yer kalmadı her yeri köy evi yaptılar. Evler sağlam. Deprem korkumuz vardı ama devlet o kadar sağlam yapmış ki artık sıkıntımız yok" diye konuştu. Ev sahibi Firdevs Çınar da anahtarı teslim aldığında büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Çok güzel yapmışlar. Gece kalkıyorum, yürüyorum, bakıyorum evlere. Bu evin benim olduğuna hâlâ inanamıyorum. Turp ektik, maydanoz ektik, tere ektik; her şeyi ektik" ifadelerini kullandı. Firdevs Çınar'ın eşi Mehmet Çınar ise artık deprem korkusu yaşamadıklarını vurgulayarak, “Deprem korkusunu bu evde yaşamıyorum. Gözümüzle gördük. Çok demir kullandılar, evler sağlam. Şu yollara bak. Allah'a binlerce şükür. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin” açıklamasında bulundu.